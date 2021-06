NASA : la mission Juno a pris de magnifiques photos d’une lune de Jupiter

La mission Juno de la NASA, qui avait déjà partagé des photos depuis l’orbite de Jupiter, continue son chemin. Lancée en 2011, la sonde est entrée en orbite autour de Jupiter en 2016. Depuis, la sonde a bien avancé, et a très récemment survolé Ganymède, l’une des lunes de Jupiter, à distance très réduite. La sonde a pu transmettre des images du satellite naturel en haute définition. Ce sont les premières photos prises de la lune géante depuis 20 ans.

Ganymède, la plus grande lune du système solaire. Crédit : NASA

Jupiter possède de nombreux satellites naturels. Au total, plus de 79 sont confirmés, et 57 d’entre eux possèdent un nom. Ganymède est le plus grand d’entre eux. Il s’agit d’ailleurs de la plus grande lune du système solaire, devançant de peu la lune de Saturne Titan. Ganymède est principalement constituée de métal, de roches silicatées et d’eau sous forme de glace. Elle est la seule lune connue de sa catégorie à posséder un champ magnétique.

Ganymède : les photos de la sonde Juno bientôt en couleur

A l’image de notre lune, une partie de Ganymède est recouverte de cratères d’impacts. Des cratères que l’on peut voir nettement sur les clichés partagés par la NASA. Mais les caractéristiques de Ganymède ne s’arrêtent pas là. En effet, la partie qui est criblée de cratères, âgée d’environ 4 milliards d’années, est la région dite sombre du satellite naturel. Elle recouvre environ un tiers de sa surface. Les deux autres tiers correspondent à une région plus claire, couverte de larges rainures.

Les régions sombres et claires sont toutes deux visibles sur les clichés de la sonde Juno. On peut en effet aisément voir à la fois les cratères et les rainures qui recouvrent la surface de la lune.

D’après la NASA, Juno va pouvoir très bientôt transmettre plus de photos qui devraient permettre à la NASA de proposer une image en couleurs. Sur la photo ci-dessus, l’échelle est d’environ un kilomètre par pixel, ce qui donne une idée de l’immense zone présentée sur cette image.

Source : slashgear.com