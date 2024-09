Ne piratez surtout pas ces 10 jeux très populaires sous peine de graves conséquences

© Envato

Une étude d’Atlas VPN révèle que Minecraft est le jeu le plus ciblé par les logiciels malveillants, avec plus de 3 millions d’infections détectées

Le piratage de jeux vidéo expose les utilisateurs à des risques considérables d’infection par des logiciels malveillants, même pour des titres gratuits ou populaires

L’utilisation de mots de passe complexes, l’authentification multifacteurs et un antivirus adapté sont essentiels pour se protéger contre les menaces liées au téléchargement illégal de jeux

Les jeux vidéo vous exposent à des malwares et les pirates profitent de la popularité de certains titres pour mener des attaques. L’étude menée par Atlas VPN montre les risques du téléchargement illégal. Les experts ont analysé les données de l’antivirus Kaspersky Security Network, qui a recueilli les informations de ses clients, notamment le nombre d’infections détectées et le total de clients affectés par ces malwares.

Quels sont les 10 jeux qui ont le plus de virus ?

Certes, les boutiques sont (généralement) sûres mais il arrive que certaines plateformes, notamment le Play Store qui n’a pas bonne réputation à ce niveau, contiennent des applications vidéoludiques vérolées. Les experts ont dressé la liste des 10 jeux qui vous mettent potentiellement en danger si vous les piratez. Sans surprise, c’est Minecraft, qui s’offre un film dont la bande-annonce a été dévoilée, qui s’empare de la tête du classement.

Minecraft : 3 010 981 infections détectées, 184 887 utilisateurs affectés Les Sims 4 : 1 266 804 infections détectées, 43 252 utilisateurs affectés PUBG : 484 528 infections détectées, 26 724 utilisateurs affectés Fortnite : 14 702 infections détectées, nombre d’utilisateurs affectés non disponible GTA V : 14 261 infections détectées, 187 114 utilisateurs affectés Counter-Strike: Global Offensive : 327 976 infections détectées, 13 625 utilisateurs affectés Rocket League : 37 751 infections détectées, 4 631 utilisateurs affectés League of Legends : 56 710 infections détectées, 4 166 utilisateurs affectés FIFA 21 : nombre d’infections non disponible, 3 109 utilisateurs affectés Need for Speed Heat : 27 786 infections détectées, 2 069 utilisateurs affectés

Certains jeux de cette liste ne sont plus d’actualité, mais on peut imaginer que les éditions plus récentes soient toujours affectées. En plus des titres disponibles, de fausses versions de GTA 6 ont aussi circulé sur internet. D’autres noms de la liste sont gratuits, mais cela n’empêche pas des hackers de proposer des contenus vérolés pour tromper la vigilance des plus naïfs.

Comment éviter les virus en téléchargeant un jeu vidéo ?

Pour se protéger, il est recommandé d’éviter de télécharger des jeux illégalement, d’utiliser des mots de passe complexes et d’opter pour l’authentification à plusieurs facteurs lors de la connexion aux comptes. L’utilisation d’un antivirus adapté est également conseillée pour éviter ces dangers.

Le piratage vous expose constamment à des menaces. Lorsque ce ne sont pas des jeux, c’est un épisode de House of the Dragon qui a visé les internautes. La plus sûre des solutions reste toujours la légalité, malgré son coût financier. Les cybercriminels se tournent toujours vers des produits populaires pour piéger les victimes.

