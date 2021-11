Netflix Gaming : deux nouveaux jeux ont été ajoutés au catalogue

Netflix continue sur sa lancée dans le marché du jeu vidéo avec son offre Gaming disponible depuis le début du mois dans le monde entier. Le géant des plateformes de streaming s’était engagé à ajouter régulièrement des jeux pour étoffer progressivement son catalogue. Chose promise, chose due. Netflix vient d’ajouter deux nouveaux jeux à son catalogue : Bowling Ballers et Asphalt Xtreme.

Les jeux de Netflix Gaming – Crédit : Netflix

Netflix Gaming a été lancé avec cinq jeux au total : Stranger Things 1984, Stranger Things 3 Le Jeu, Teeter (Up), Shooting Hoops et Card Blast. Les deux premiers sont évidemment destinés aux fans de la série à succès. Les trois autres sont des jeux casual pour vous occuper pendant quelques minutes.

Bowling Ballers et Asphalt Xtreme sont disponibles sur Netflix Gaming

Bowling Ballers, le nouveau jeu disponible sur Netflix Gaming, est un autre jeu casual développé par Frosty Pop. Ce studio a aussi créé Shooting Hoops et Teeter (Up). « Dans la plupart des jeux de course sans fin, on évite les obstacles, mais dans ce jeu de bowling, il faut faire tomber le plus d’objets possible », peut-on lire dans la description du jeu sur Google Play.

Ensuite, le deuxième jeu est Asphalt Xtreme de la célèbre franchise de Gameloft qui est réservé exclusivement aux abonnés de Netflix. Il faut d’ailleurs préciser que Asphalt Xtreme n’est pas un nouveau jeu, loin de là. Il est sorti il y a plusieurs années, mais Gameloft l’a retiré de Google Play et de l’App Store le 1er octobre dernier. Le jeu ne générait plus suffisamment de revenus avec les publicités et les microtransactions pour être rentable. Néanmoins, les jeux de Netflix Gaming n’ont ni pubs ni microtransactions. C’est donc idéal pour un jeu de course gratuit qui n’a pas fonctionné avec son modèle économique original. Asphalt Xtreme est décrit comme étant un jeu « de course automobile tout-terrain de l’extrême ».

Pour jouer à ces jeux, vous devez être abonné à Netflix. Rendez-vous dans l’onglet dédié aux jeux de l’application et choisissez celui auquel vous voulez jouer. Netflix vous redirige alors vers l’App Store ou le Google Play pour télécharger le jeu. En effet, les jeux de Netflix Gaming sont maintenant disponibles dans l’App Store sur iOS alors qu’ils ne l’étaient pas encore au lancement du service.

Source : BGR