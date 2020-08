Netflix : la série Resident Evil est officiellement confirmée

Crédit : Capcom

Après vous avoir annoncé l’annulation d’Altered Carbon par Netflix, nous finissons la semaine avec une très bonne nouvelle de la part du géant du streaming vidéo. Celui-ci vient effectivement d’annoncer qu’une série Resident Evil est en préparation. Encore mieux, elle débarquera prochainement sur la plateforme. Le showrunner sera Andrew Dabb qui est connu pour avoir tenu le même rôle sur plusieurs saisons de la série fantasy Supernatural. De plus, Andrew Dabb a déclaré que « Resident Evil est son jeu préféré de tous les temps ». Pour le moment, Netflix a commandé un total de 8 épisodes. Les deux premiers seront réalisés par Bronwen Hughes qui était notamment en charge du dixième épisode de la dixième saison de The Walking Dead.

Resident Evil se déroulera en deux timelines différentes, à la manière de The Witcher

Resident Evil sera produite par Constantin Films, comme nous vous l’avions déjà annoncé l’année dernière. C’est le même studio qui est derrière les six films de la saga de zombies adaptés par Paul. W. S. Anderson. La série Netflix est donc entre de bonnes mains. Cette franchise de jeux vidéo culte est tellement populaire qu’elle a déjà vendu plus de 100 millions de copies depuis son lancement en 1996. La franchise s’est depuis longtemps diversifiée. En plus des films, il y a eu un parc d’attractions au Japon et, plus récemment, un jeu de plateau intitulé Resident Evil 3 : The Board Game.

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu)



C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

La série se déroulera sur deux timelines différentes. La première suivra les aventures des sœurs Jade et Billie Wesker qui doivent déménager à New Raccoon City. Elles y apprendront que leur père détient des secrets capables de détruire le monde. La deuxième timeline se déroulera dix ans plus tard. Il ne restera alors que 15 millions d’humains non contaminés sur Terre. Le Virus-t aura en effet contaminé plus de 6 milliards d’humains et d’animaux. Âgée de 30 ans, Jade devra survivre dans ce monde post-apocalyptique.

Si vous pensiez que la série Netflix serait moins terrifiante que les jeux vidéo, rassurez-vous puisque ce ne sera pas le cas. Andrew Dabb a confirmé qu’il y aura des « choses assoiffées de sang ». Resident Evil devrait sortir prochainement sur Netflix.

Source : Pocket-lint