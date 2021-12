Cine Lens, l’extension qui vient transformer Netflix en mini-encyclopédie

Netflix Lens est une extension entièrement gratuite et intégrable à Netflix par le biais Google chrome tout comme Firefox. Ce qui pourrait s’apparenter à un énième gadget passant son chemin est en fait un apport majeur en termes d’expérience sur la plateforme de Streaming. Complètement intégrée, en cliquant sur les informations de la page de présentation des contenus, vous accédez à une vraie encyclopédie.

Netflix Lens, l’extension qui vient transformer la plateforme de streaming en mini-encyclopédie – Crédits : Cine Lens

Cliquer sur n’importe quel titre révélera des informations sur ce film ou cette série, y compris les notes, la distribution, les descriptions et les bandes-annonces. Si votre intérêt se porte sur les acteurs, vous pouvez savoir rien qu’en cliquant dans quelles autres émissions de télévision et films ils ont travaillé. Vous pouvez obtenir les notes, le synopsis, les bandes-annonces sans jongler entre les différents écrans.

Les musiques des contenus sont disponibles directement sur la plateforme

Si la musique vous a plu, la liste des chansons de l’épisode ou du film est déjà prête à vous être communiquée. Vous pouvez même écouter la chanson complète directement sur la plateforme. Et si vous êtes particulièrement curieux à propos de cette production, vous pouvez lire des faits intéressants et des anecdotes qui la concernent.

La concurrence fait rage dans le monde du streaming

Netflix est connu pour ses contenus variés et ses productions exclusives de qualité. C’est à peu près tout ce que l’on peut espérer d’une plateforme de Streaming. Néanmoins la compétition se fait de plus en plus pressente. HBO Max, Disney+ pour ne citer que les plus gros mettent le paquet en termes de production. Le service de Disney+ prévoit à lui seul un budget de 30 milliards de dollars pour ses contenus en 2022. Fini le temps du monopole, Netflix se doit de placer la barre toujours plus haut pour séduire ses abonnés actuels et conquérir ceux qui ne se sont pas encore convertis.

Des améliorations constantes du service

En plus des efforts constants pour produire des contenus constamment attractifs et d’acheter les licences de franchises majeures, le service lui-même doit se diversifier et s’améliorer. Ainsi, Netflix offre maintenant gratuitement des jeux Video et ne cesse d’en ajouter de nouveau à son catalogue.

Récemment Netflix a également commencé de diffuser en utilisant le Codec AV1, qui permet aux appareils déjà compatibles d’obtenir une meilleure qualité d’image tout en réduisant les besoins en débit.

Source : Bgr