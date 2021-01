Netflix rachète le film Déconnectés de Sony qui devait sortir en salles

Netflix a racheté le film Déconnectés dont le titre original était « The Mitchells vs. The Machines ». Ce film d’animation de Sony Pictures produit par Phil Lord et Chris Miller devait sortir en salles en 2020, mais la pandémie l’en a empêché.

Bande-annonce du film Déconnectés – Crédit : Sony Pictures

Le film Déconnectés sortira finalement sur Netflix. Le géant des plateformes de SVoD vient de racheter le film d’animation à Sony Pictures qui avait prévu une sortie en salles en 2020. Néanmoins, comme de nombreuses productions cinématographiques, la pandémie de Covid-19 a empêché la diffusion de Déconnectés sur grand écran. Le montant exact de l’achat n’a évidemment pas été révélé mais, selon Variety, des sources affirment que le contrat a été signé pour plus de 100 millions de dollars.

Déconnectés n’a pas encore de date de sortie sur Netflix

Netflix a donc acquis les droits mondiaux, à l’exception de la Chine, du film qui s’appelait initialement The Mitchells vs. The Machines. En effet, Sony Pictures avait choisi ce titre au début avant de le changer pour Connected (Déconnectés en français). La plateforme de streaming a ainsi choisi de redonner le titre original au film. D’ailleurs, Netflix nous a démenti la rumeur de l’augmentation de prix du service qui circulait sur la toile.

Quoi qu’il en soit, le film Déconnectés sera bientôt disponible en ligne, mais nous n’avons pas encore de date de sortie. Il est produit par Phil Lord et Chris Miller. Ce duo est notamment connu pour avoir aussi produit Spider-Man : Into the Spider-Verse (Spider-Man : New Generation en français) qui est sorti en 2018. D’ailleurs, Sony Pictures a officialisé la suite, Spider-Man : Into the Spider-Verse 2, prévue pour 2022.

Le film Déconnectés suit l’aventure d’une famille en plein road trip. Elle se retrouve confrontée aux robots et autres appareils électriques qui veulent conquérir le monde. Le scénario a été écrit par Jeff Rowe et Mike Rianda. Comme AWN l’a rapporté, les producteurs ont déclaré que « nous sommes submergés par l’enthousiasme que Netflix a exprimé pour ce film avec cette acquisition […] Nous sommes vraiment fiers du film que nous avons tous réalisé ensemble ». Enfin, Netflix devrait bientôt communiquer la date de diffusion de Déconnectés sur sa plateforme.

