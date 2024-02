Netflix : un excellent film gratuit pour tous, même si vous n’êtes pas abonné

© Netflix

Netflix offre un large catalogue de films et séries. À tel point qu’il n’est pas toujours facile pour les abonnés de s’arrêter sur un programme à regarder. Surtout que Netflix ajoute régulièrement de nouveaux contenus à son catalogue pour satisfaire les téléspectateurs.

Une fois n’est pas coutume, la plateforme de SVOD ne va pas faire plaisir uniquement à ses abonnés, mais à tout le monde, ni plus ni moins. Vous pouvez regarder gratuitement un film du catalogue de Netflix très facilement et sans avoir besoin d’un quelconque abonnement.

Netflix fait un joli geste en publiant gratuitement l’intégralité du film Nimona sur sa chaîne YouTube. Vous n’avez rien d’autre à faire que de vous rendre sur le compte de Netflix pour profiter du long-métrage paru le 30 juin 2023 sur la plateforme de SVOD.

Un cadeau qui tombe à point nommé puisque Nimona nommé dans la catégorie « Meilleur film d’animation » aux Oscars. Attention, vous n’avez que jusqu’au 26 février prochain pour en profiter sans avoir à vous abonner. Notez que Nimona est seulement disponible en version originale sous-titrée en anglais. Il faudra passer par Netflix pour profiter du film en version française.

Dans le long-métrage, nous suivons l’histoire d’un chevalier, Ballister, accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Pour prouver son innocence, il va devoir compter sur l’aide de Nimona, une petite fille métamorphe.

L’adaptation du roman de science-fantasy de N.D. Stevenson a conquis le public lors de sa sortie sur Netflix. Sur Rotten Tomatoes, les critiques lui attribuent un score de 93 % et le public de 91 %. De quoi expliquer sa nomination à la cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 10 mars 2024 à Los Angeles.

Nimona devra quand même faire face à de grosses productions comme Spider-Man : Across the Spider-Verse et Le Garçon et le Héron, réalisé par le célèbre Hayao Miyazaki. Même s’il ne gagne pas de récompense, il vaut le détour, alors n’hésitez pas à vous lancer dans le film d’un peu plus d’une heure et demie. Si vous êtes plutôt amateur d’horreur, vous trouverez ce qu’il faut sur Netflix.