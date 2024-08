Nintendo Switch 2 : ce brevet confirme un peu plus cette fonctionnalité tant attendue

Concept de Nintendo Switch 2 DR

À mesure que nous approchons de l’annonce officielle de la prochaine console Nintendo, surnommée Switch 2 par simplicité, les fuites se font de plus en plus nombreuses. C’est inévitable, Nintendo s’appuie sur un vaste réseau de fournisseurs pour ses composants et la semaine dernière, on apprenait que le hardware de la Switch 2 serait équivalent à celui du Steam Deck.

Dernier indice en date sur ce que nous réserve Nintendo, un brevet déposé au Japon en juin, montrant une cartouche de jeu vidéo. La description (traduite du japonais via une IA) est éloquente :

Cartouche pouvant être connectée à un appareil de jeu en l’insérant dans la fente d’insertion de la cartouche de l’appareil de jeu. La cartouche est pourvue d’une zone d’agencement de bornes agencées pour être connectées électriquement aux bornes de l’appareil de jeu prévu dans la fente d’insertion de la cartouche.

Un brevet montre que la Nintendo Switch 2 offrira la rétrocompatibilité

Cette cartouche ne montre aucune différence avec celle de la Switch première du nom. Une bonne nouvelle : c’est un indice de plus qui confirme que la Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux de Switch. Malheureusement, il n’y a aucune indication quant à la capacité en gigas du modèle décrit, ce qui aurait peut-être permis de savoir si la nouvelle console acceptera de plus gros jeux.

DR

À lire > Nintendo Switch 2 : vers un lancement avec de grands jeux d’éditeurs tiers ?

Toutefois, ce dépôt, alors que la console serait quasiment prête, parait tardif. En effet, les dernières rumeurs rapportent que la Nintendo Switch 2 devrait sortir en mars 2025. C’est dans moins d’un an et généralement les dépôts de brevets pour des produits de technologie le sont bien en amont. Pour un emplacement de cartouche central au design de la console, c’est bien proche de la sortie.

Mais nous sommes guidés par notre vision franco-française des brevets : dans notre pays le délai est en moyenne de 27 mois entre le dépôt et la délivrance du brevet, informe l’INPI sur son site. Selon ip-mandm.com, au Japon, le délai n’est généralement que de trois semaines. Il est donc tout à fait possible que ce brevet soit valable pour la prochaine console Nintendo.

Les rumeurs de rétrocompatibilité de la Switch 2 remontent à plusieurs années et à ce jour, c’est la seule caractéristique à laquelle Nintendo a fait allusion concernant sa prochaine console. L’entreprise pourrait toutefois nous réserver un coup fourré : certains affirment que la rétrocompatibilité sera réservée à une version plus chère, dotée d’un lecteur de cartouche, quand le modèle de base n’en aurait tout simplement pas.