Nintendo Switch 2 : Une date de sortie précise a fuité

La remplaçante de la Nintendo Switch actuelle n’a jamais été aussi proche ! La date du 28 mars 2025 a fuité d’une source fiable que les équipes du site italien UAGNA n’ont pas souhaité révéler. Et cette date correspondrait parfaitement avec les précédentes rumeurs qui prévoyaient une sortie officielle pour le mois de mars ou avril 2025 après une présentation officielle autour du 8 janvier 2025, peut-être pendant le CES 2025 de Las Vegas qui se déroule du 5 au 9 janvier. Et cette date respecte également le calendrier de Nintendo dont la date de sortie de la première Switch date du 3 mars 2017.

Les rumeurs concernant son prix élevé, son écran OLED et ses performances plus élevées que la Nintendo Switch se vérifieront-elles également ?

Et qu’en est-il des rumeurs sur un éventuel modèle estampillé Pro, aux performances plus élevées, évoquées au tout début de l’année 2024 ? Nintendo compte-t-il proposer une Nintendo Switch 2 de base et une Nintendo Switch 2 Pro, pour concurrencer la PS5 pro ?

Quelles sont les caractéristiques attendues de la Nintendo Switch 2 ?

Pour la Nintendo Switch 2, NVIDIA utiliserait une variante personnalisée du SoC NVIDIA Jetson Orin. Cela représente une amélioration considérable par rapport au Tegra X1 (utilisé dans la Nintendo Switch actuelle), car il dispose de 12 cœurs Cortex-A78AE et d’une mémoire LPDDR5, ainsi que de l’architecture GPU Ampere avec 2048 coeurs CUDA. La Nintendo Switch 2 profiterait alors d’une meilleure autonomie et, bien sûr, de meilleures performances, notamment par rapport à la Xbox Series S. Elle aurait ainsi plus de RAM et profiterait du DLSS 3.1, incluant le ray tracing et le DLAA.

Définition 4K en 30 images par seconde lorsque la console est sur son dock, connecté à la télé, joy-con magnétiques, 2 ports USB-C en haut de la console sont aussi au programme toujours d’après les rumeurs.

En ce qui concerne les jeux vidéo, il semblerait que la Nintendo Switch 2 serait lancée avec de nouveaux jeux exclusifs mais surtout à des jeux Switch optimisés avec un patch Next Gen. Parmi les titres optimisés, on retrouverait The Legend of Zelda: Breath of the Wild, d’après Samus Hunter, un leaker bien connu, et potentiellement d’autres blockbusters comme Mario Kart 8 Deluxe et de Splatoon 3. Animal Crossing ou Pokémon.