No Way Home : Zendaya a complètement improvisé l’un des moments les plus drôles du film

Zendaya dans Spider-Man: No Way Home © Marvel

Les acteurs de Spider-Man: No Way Home sortent petit à petit de leur silence post-diffusion. Alors que plusieurs scènes du film sont encore modifiées au cinéma, pour notre plus grand plaisir, certains acteurs commencent à révéler de plus en plus de détails autour du tournage, de leur expérience, etc.

Aujourd’hui, dans un podcast, Andrew Garfield raconte comment Zendaya a complètement improvisé l’un des moments les plus drôles du film. Attention aux spoilers si vous ne l’avez pas encore vu !

Andrew Garfield raconte son ressenti vis-à-vis du film et une grosse impro de Zendaya

Andrew Gardfield a profité de ce podcast pour évoquer son plaisir de jouer dans le film et son bonheur d’avoir été autant apprécié auprès des fans. « Cet amour m’a atteint », a-t-il dit. « C’est très touchant, je trouve cela très émouvant, car lorsque nous avons commencé mon deuxième film Spider-Man, il s’est vite essoufflé. Il y avait un manque de cohérence dans ce film » a-t-il ajouté.

Le film aura été pour l’acteur une sorte de salut, d’allègement. « Pour moi, revenir et avoir plus de temps pour m’amuser avec ça, donner au personnage une certaine contenance, être la version de Spider-Man que j’avais toujours voulu atteindre, être avec Tobey, Tom et tout le monde, je l’ai vécu comme une guérison » a-t-il dit.

Mais rappelez-vous. Dans le film, lorsque Andrew Garfield apparaît pour la toute première fois en tant que Peter Parker, Zendaya le bombarde de morceaux de pain. Sauf que ce n’était absolument pas prévu. « Au début et pour me menacer dans cette première scène où j’entre, Zendaya pensait prendre un chandelier ou un truc de genre, mais le truc, c’est qu’il y avait ce panier de pain », a déclaré Garfield sur le podcast.

« Elle a dit :’Est-ce que je peux lui jeter du pain dessus ?’ devant tout le monde, et Jon [le réalisateur] était en mode, ‘Ouais, vas-y, jette-lui du pain dessus !’ » raconte-t-il, alors que tout le monde rigolait sur le plateau. D’ailleurs et si vous l’aviez manqué, Andrew Garfield a laissé une scène dans Spider-Man : No Way Home dans laquelle Tobey Maguire plaisante sur des problèmes de dos.

Source : Podcast Spotify