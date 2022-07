Nothing Phone(1) : le premier smartphone transparent est lancé à 469 €

Nothing vient de présenter son Phone(1), un smartphone de milieu de gamme qui sera disponible à partir de 469 € dès le 21 juillet.

On l’attendait de pied ferme. Le Phone(1) est enfin réalité. Il a été montré sous toutes ses coutures. On connaît désormais ses caractéristiques officielles. Il s’agit donc bien d’un smartphone de milieu de gamme.

Nothing Phone(1) ©Tom’s Guide

Comme avec ses écouteur Ear(1), Nothing cherche à offrir le meilleur rapport performances/prix en enrobant l’ensemble dans un design original et différenciant. Une manoeuvre que l’on ne voit pas tous les jours.

Et ça fonctionne, Nothing est sur toutes les lèvres et l’on attendait patiemment l’annonce de son téléphone.

Nothing Phone(1) ©Tom’s Guide

Se différencier par le design

Sous ses faux airs d’iPhone, il cache un dos transparent, la marque de fabrique de Nothing. Celui-ci permet d’admirer quelques entrailles de l’appareil, à la manière d’une montre squelette. Notons déjà les Glyphes, ces schémas lumineux qui s’animent via les 900 leds éparpillées sur la face arrière de l’appareil. Les deux faces de l’appareil sont en verre, en Gorilla Glass 5.

Nothing Phone(1) ©Tom’s Guide

Nothing vise le rapport performance/prix

Concernant les détails techniques, Kuba Wojciechowski, à l’origine de la fuite de la nuit dernière, avait vu juste. Nous ajoutons ici les détails non avancé plus tôt.

écran Amoled / 6,5 pouces / FullHD+ / HDR10+ / 60-120 Hz

processeur Snapdragon 778G+

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage

double capteur photo arrière 2×50 Mpx, un grand-angle et un ultra gran-angle

batterie de 4500 mAh (charge rapide 30 Watts)

capteur d’empreinte sous l’écran

Nothing Phone(1) ©Tom’s Guide

Le Phone(1) décliné en trois versions

Nothing lancera le Phone(1) le 21 juillet prochain. Il sera disponible en deux coloris : noir ou blanc. De notre point de vue, le blanc fait mieux ressortir le squelette à l’arrière du smartphone.

Trois versions seront proposées :

8 Go de RAM/128 Go de stockage : 469 euros

8 Go de RAM/256 Go de stockage : 499 euros

12 Go de RAM/256 Go de stockage : 549 euros

Les tarifs restent donc contenus. Ajoutons que l’on ne trouve que le téléphone dans la boîte. Aucun bloc secteur ni écouteurs, de quoi tirer les prix vers le bas

Nothing Phone(1) ©Tom’s Guide

Avec un design si singulier, nul doute qu’il parviendra à trouver preneur. Reste à voir ce qu’il vaut aussi sur le terrain. Notre test arrive bientôt.