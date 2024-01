One UI 6.1 : Galaxy AI ne sera pas exclusif au S24, voici les autres smartphones compatibles

Lors de la présentation du Galaxy S24, Samsung a dévoilé ses fonctionnalités pratiques alimentées par l’IA. Sachez que le nouveau smartphone ne sera pas le seul à bénéficier de Galaxy AI. Des modèles plus anciens y auront droit par l’entremise de la mise à jour One UI 6.1.

Lors de la présentation des Galaxy S24, Samsung a lourdement insisté sur ses fonctionnalités assistées par l’IA. Grâce à Galaxy AI, il est possible de réaliser une myriade d’actions comme la traduction en direct des appels avec un interlocuteur étranger. On se demandait toutefois si ces nouveautés allaient être exclusives aux nouveaux flagships du constructeur. Bonne nouvelle, d’anciens modèles seront également éligibles.

Notez que l’information avait déjà fuité en décembre dernier. Le leaker BenIt Bruhner Pro avait assuré que des fonctions d’IA très pratiques seraient incluses dans One UI 6.1. Et de mentionner des fonds d’écran personnalisés, des options pour éditer les photos et un outil pour résumer les notes. Force est de constater qu’il avait vu juste.

One UI 6.1 : quels smartphones Galaxy auront accès aux fonctionnalités IA ?

Seuls des appareils plutôt récents pourront mettre la main sur les fonctions avancées de Galaxy AI. Voici la liste des smartphones et tablettes compatibles, révélée par nos confrères d’Android Authority :

Galaxy AI sera notamment introduit dans One UI 6.1, la nouvelle itération de la surcouche logicielle de Samsung, basée sur Android 14. Celle-ci devrait arriver sur les modèles susmentionnés au cours du premier semestre 2024. Difficile toutefois de donner une date plus précise, le déploiement étant lié à plusieurs facteurs (région, opérateur, modèle). Nous avions notamment pu le constater avec le déploiement (très) progressif de One UI 6.

Pour rappel, voici les principales fonctionnalités d’IA annoncées par le constructeur lors de la conférence Unpacked.

Réécrire un texte avec un autre ton (poli, familier, amoureux, etc)

Résumer un article et de vos notes en liste à puces

Traduire des appels en temps réel

Isoler un élément sur une image pour chercher des informations dessus

Retranscrire à l’écrit des réunions.

Certaines options devraient toutefois de se cantonner aux S24 et à leurs puces survitaminées (Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400). Reste à savoir lesquelles.