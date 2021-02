OnePlus travaille sur un smartphone sans poinçon, mais ce n’est pas le OnePlus 9

Jusqu’à présent, le fabricant de smartphones chinois OnePlus avait essayé de placer la caméra frontale dans une encoche, dans une caméra pop-up ou encore dans un poinçon.

Smartphone OnePlus avec une caméra dans les bordures – Crédit : LetsGoDigital

D’après le site néerlandais LetsGoDigital, OnePlus aurait déposé une demande de brevet auprès de l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle), qui a finalement été publié le 4 février 2021. On y découvre un smartphone pas comme les autres, puisque celui-ci dispose d’une caméra frontale dans les bordures.

Quand on regarde les images de LetsGoDigital, on s’aperçoit que la caméra frontale de ce smartphone est beaucoup plus petite que celles de ses concurrents pour pouvoir rentrer dans la fine bordure. Un tel emplacement permettrait de fortement réduire les coûts de fabrication d’un smartphone, puisqu’un écran sans découpe est moins cher qu’un écran poinçonné.

La caméra pourrait également passer sous l’écran l’année prochaine

D’autres constructeurs tels que Samsung, Xiaomi et OPPO travaillent activement sur la technologie permettant de placer la caméra sous l’écran. Néanmoins, ces fabricants ne seront pas les premiers à commercialiser de tels smartphones, puisque c’est ZTE et son Axon 20 5G a été le premier à lancer cette technologie sur le marché. À défaut d’utiliser une caméra sous l’écran, on espère que OnePlus équipera son OnePlus 10 avec une telle caméra selfie.

On sait également qu’OPPO a breveté un smartphone avec une caméra pop-up pas comme les autres, et il ne serait pas impossible que OnePlus puisse profiter utiliser cette technologie dans un futur smartphone. En effet, OPPO et OnePlus ont récemment fusionné leur département R&D.

En plus de travailler sur une caméra frontale pas comme les autres, OnePlus semble avoir tout misé sur la photo pour son futur OnePlus 9 Pro. Nous avions récemment appris que OnePlus aurait conclu un partenariat avec Hasselblad pour que le fabricant suédois d’appareils photo de moyen format fasse profiter le fabricant chinois de son expertise.

Source : LetsGoDigital