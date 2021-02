OPPO brevète un smartphone avec une caméra pop-up pas comme les autres

OPPO a déposé ce mystérieux brevet en mars 2020, et la documentation a été publiée par l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Intellectuelle) fin octobre 2020.

OPPO Reno avec une caméra pop-up avec des miroirs – Crédit : LetsGoDigital

On sait qu’OPPO est un des fabricants chinois les plus innovants du marché. La société a révolutionné à de nombreuses reprises le marché, notamment avec l’OPPO Find X et sa caméra frontale escamotable que nous avions pu tester. OPPO prévoit d’aller encore plus loin, puisqu’elle s’apprêterait à dévoiler un téléphone avec caméra placée sous l’écran.

Selon LetsGoDigital, le smartphone du brevet pourrait être une future itération de sa gamme Reno, qui avait déjà proposé un étrange capteur frontal en forme d’aileron de requin.

Une caméra pop-up avec des miroirs pour des photos à 360°

Les deux caméras dans le pop-up seraient orientées vers le haut. Elles fonctionneraient conjointement avec deux miroirs de déviation du trajet de la lumière en forme de prisme. Grâce à ces miroirs, il serait possible de capturer des photos à l’avant, à l’arrière, et même les deux en même temps.

Les miroirs auraient la possibilité de se déplacer dans le capteur pop-up. Il serait alors possible de photographier les côtés du smartphone, de sorte à proposer une vision à 360°. Lorsque le capteur pop-up n’est pas utilisé, celui-ci serait invisible à l’intérieur du smartphone. Cela permet aux utilisateurs de profiter d’un écran complet sur la face avant.

OPPO avait récemment fait breveter d’autres smartphones étonnants comme l’OPPO X Nendo, un concept de smartphone pliant qui ne ressemble à aucun autre, ou encore l’OPPO X Tom Ford : un concept élégant de smartphone avec un écran extensible.

Il est bon de rappeler qu’un concept ne signifie pas forcément qu’un smartphone va voir le jour dans le futur. Cependant, si cette technologie est un jour commercialisée, il sera très intéressant de voir comment les miroirs impactent la qualité des photos. De plus, il n’est pas impossible que OnePlus puisse en profiter. En effet, le fabricant chinois a récemment fusionné son département R&D avec celui d’OPPO.

Source : LetsGoDigital