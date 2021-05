OPPO Enco Free2 : les écouteurs offrent la réduction de bruit active et 30 heures d’autonomie

Les nouveaux écouteurs d’OPPO prennent en charge l’annulation active du bruit (ANC). Plus important encore, l’audio est réglé par DYNAUDIO, une société danoise populaire dans le domaine de l’audio.

OPPO Enco Free2 – Crédit : OPPO

Les Oppo Enco Free 2 sont équipés de haut-parleurs de 10 mm et offrent une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Le poids total des écouteurs, avec l’étui de chargement, est de 47,6 grammes. Ils sont capables d‘annuler jusqu’à 42 dB de bruit extérieur grâce à leur puissante fonction ANC, il s’agit donc en théorie d’une des meilleures du marché.

De plus, les écouteurs Oppo Enco Free 2 sont dotés d’un algorithme anti-bruit de vent amélioré et de trois microphones pour aider à réduire les bruits parasites lors des appels. Il existe également un mode transparent pour les utilisateurs qui souhaitent que le bruit ambiant soit pris en compte.

Les Enco Free2 offrent près de 30 heures d’autonomie

Les écouteurs offrent jusqu’à 4,5 heures de lecture audio lorsque la réduction de bruit est activée, et jusqu’à 6,5 heures sans ANC. Grâce au boitier de chargement, les utilisateurs des Enco Free2 peuvent bénéficier d’un total de 30 heures de lecture. C’est un peu moins que les 24 à 36 heures qu’offriront les nouveaux Sony WF-1000XM4.

On peut également noter que les écouteurs sont étanches à l’eau et à la poussière selon la norme IP54. Les écouteurs offrent une faible latence de 47 ms et sont compatibles avec les plateformes Android et iOS. Ils sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.2 à faible latence, ce qui devrait assurer une excellente connexion avec votre téléphone.

Pour l’instant, les écouteurs n’ont été dévoilés qu’en Chine, à un prix de 599 yuans, soit 77 euros hors taxes, en deux coloris : noir et blanc. C’est 100 yuans de moins que l’année dernière en Chine, on peut donc s’attendre à ce qu’ils arrivent en France à un prix inférieur aux Enco Free de première génération, qui étaient sortis à 129 euros. Si vous souhaitez vous procurer une nouvelle paire de True Wireless, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil de 2021.

Source : TechRadar