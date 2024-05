Android : les arnaques téléphoniques seront signalées en temps réel par l’IA

Gemini Nano s’intègrera, courant 2024, aux Pixel 8 et Galaxy S24 pour détecter les appels téléphoniques frauduleux en temps réel. Lorsqu’une possible arnaque sera détectée, une alerte s’affichera sur le smartphone de l’utilisateur.

Les Pixel 8 et Galaxy S24 bénéficieront de la détection des arnaques en temps réel via Gemini Nano

Cette fonctionnalité de sécurité sera déployée dans le courant de l’année 2024

La détection se fera en local et non en ligne pour protéger la vie privée des utilisateurs

Ce n’est un secret pour personne, les arnaques téléphoniques sont de plus en plus nombreuses. Notamment en France où certains indicatifs mettent la puce à l’oreille. Conscient du problème, Google dévoile l’ajout de détection des appels frauduleux en temps réel via Gemini Nano pour les smartphones Pixel 8 et Galaxy S24 de Samsung.

À lire > Gemini va vous permettre de mieux trier vos photos avec Ask Photos

Gemini Nano détecte les arnaques téléphoniques en temps réel

C’est dans le courant de l’année 2024 qu’Android va s’améliorer dans l’art de détecter les escrocs. Pour ce faire, l’IA sera utilisée dans cette détection – et ça tombe bien puisque des arnaqueurs utilisent justement cette technologie pour imiter des voix, par exemple. Gemini Nano affichera une alerte en temps réel sur votre téléphone Pixel 8 ou Galaxy S24 en cas d’appel téléphonique suspect.

La firme de Mountain View, lors de sa présentation, s’est basée sur l’exemple du fameux faux conseiller bancaire qui demande des informations personnelles telles que les mots de passe. Gemini Nano signale alors cet appel et émet une alerte sur le smartphone sous Android.

Il faut noter que tout se passe en local, sur l’appareil, et non en ligne. Ce qui assure que votre appel téléphonique n’est pas stocké ailleurs, dans le cas où il ne s’agirait pas d’une arnaque mais d’une conversation légitime et peut-être intime. L’IA promet d’autres nouveautés en termes de sécurité comme le contexte lorsque vous utilisez une application lors du déploiement d’Android 15.

Gemini est plus fort que jamais lors du Google I/O 2024

Lors de sa conférence I/O 2024, Google a dévoilé plusieurs grosses nouveautés pour Gemini. Par exemple, l’IA générative a été ajoutée au moteur de recherche pour que les résultats apparaissent sous forme d’un résumé qui compile plusieurs sources, au-dessus de la liste de liens habituels.

Autre ajout et pas des moindres, Project Astra qui permet à l’assistant de vous dire à quoi sert la moindre pièce d’un appareil électronique ou vous indiquez où vous avez posé vos lunettes, par exemple. Une innovation bluffante qui met l’IA au service du quotidien en identifiant les objets qui vous entourent pour répondre à vos questions en temps réel.