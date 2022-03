Oscars 2022 : où voir les films de la cérémonie ?

Voici où visionner les films des Oscars – Crédit : Warner Bros.

La cérémonie des Oscars s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, heure française, pour récompenser les meilleurs films et autres acteurs. Un événement d’autant plus spécial qu’il arrive après plusieurs années de pandémie et une fermeture des salles. Si la gifle de Will Smith à Chris Rock suite à une blague a largement été remarquée, rappelons que tout ce beau monde était présent pour célébrer le Septième art. Si vous voulez un rattrapage des long-métrages en lice aux Oscars 2022, voici où les visionner !

CODA

Coda, c’est le remake américain de La Famille Bélier. Cette nouvelle adaptation reprend le synopsis du film français. L’histoire de Ruby, une adolescente de 17 ans ne souffrant pas de surdité contrairement à sa famille. Une jeune fille qualifiée de CODA pour « child of deaf adults ». (« enfant d’adultes sourds »). Ce long-métrage est disponible sur AppleTV+.

Don’t Look Up

Don’t Look Up est une comédie à la distribution prestigieuse. Le long-métrage aborde la question du réchauffement climatique, l’inaction des politiques et des médias. On trouve Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett ou encore Meryl Streep ! Disponible sur Netflix.

Dune

Dune est disponible en VOD chez plusieurs services : UniversCiné, VIVA, PremiereMax, Filmo et Canal VOD. Sans oublier le physique. A vous le choix de la plateforme pour découvrir l’adaptation saluée de Denis Villeneuve. Une seconde partie a été officialisée pour conclure cette œuvre tirée des récits de Frank Herbert.

Licorice Pizza

Licorice Pizza n’est pas disponible en streaming ou SVOD mais vous pouvez encore le trouver au cinéma. Paul Thomas Anderson situe son action dans les années 70. L’histoire d’adolescents faisant connaissance au lycée. L’occasion d’un voyage à New York pour participer à une émission de télévision. Un mélange de drame, comédie et romance.

The Power of Dog

Jane Campion a largement été félicitée dans sa carrière et The Power of Dog n’y échappe pas. Un long-métrage avec Benedict Cumberbatch prochainement de retour dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous pouvez retrouver ce western couplé à un drame disponible en exclusivité sur Netflix.

Drive my Car

Drive My Car est un film japonais. L’intrigue suit un acteur, toujours affecté par un drame personnel, croisant la route d’une jeune femme timide faisant office de chauffeuse. Un film disponible à la location ou à l’achat sur Orange, VIVA, Canal VOD, UniverseCiné, PremiereMax et Filmo. Sans oublier le format physique.

La méthode Williams

Will Smith a été récompensé d’un Oscar du meilleur acteur avec La méthode Williams. Un biopic sur Richard Williams, père et entraîneur de Vénus et Serena Williams, les plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. Le long-métrage est disponible en DVD et Blu-Ray mais pas en dématérialisé.

Nightmare Alley

Nightmare Alley, c’est la nouvelle bizarrerie de Guillermo del Toro. Un long-métrage se déroulant dans les années 40 et un thriller teinté du gothisme cher au réalisateur. Pour le moment, le film n’est pas disponible en ligne mais vous pouvez toujours le voir au cinéma !

West Side Story

West Side Story est la nouvelle adaptation de la pièce éponyme de Broadway. L’occasion pour Steven Spielberg de dépeindre la légendaire histoire d’amour sur fond de bandes rivales à la fin des années 50. Le film est encore au cinéma, rien pour le visionner en ligne.

Being the Ricardos

Disponible sur Amazon Prime Video, Being the Ricardos suit la production de la sitcom I Love Lucy de Lucille Ball et Desi Arnaz. Mais rien ne se passe comme prévu dans la vie personnelle et professionnelle du duo.

Tick, Tick…Boom!

Tick, Tick…Boom! suit un prometteur compositeur approchant des 30 ans. Le personnage joué par Andrew Garfield doit gérer sa vie amoureuse, amicale et son envie d’être un grand nom de la musique. Un long-métrage disponible sur Netflix en exclusivité !

Dans les yeux de Tammy Faye

Dans les yeux de Tammy Faye suit l’histoire vraie de Tammy Faye et Jim Bakker, les créateurs d’une immense chaîne télévisée évangélique. Mais sous le vernis de la religion, leur vie personnelle est beaucoup plus sombre. Une exclusivité à retrouver sur Disney+.

Spencer

Spencer raconte l’histoire de la princesse Diana. Alors que son mariage va mal avec le prince Charles, la jeune femme profite d’une courte paix lors des festivités de Noël. Le film est disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video.

The Lost Daughter

The Lost Daughter narre l’histoire de Leda. Témoin de l’amour fusionnelle entre une mère et sa fille à la plage, la femme se replonge dans ses souvenirs personnels en tant que jeune parent. Une exclusivité de Netflix.

Flee

Flee raconte l’histoire vraie d’Amin, un Afghan en fuite de son pays dans les années 80. Devenu adulte, l’homme est désormais universitaire au Danemark et raconte sa vie. Il reste des séances pour voir le film d’animation.

Madres Paralelas

Madres Paralelas est le nouveau film de l’espagnol Pedro Almodóvar. L’histoire d’un lien très fort entre deux mères. L’une, confiante et heureuse de sa maternité. L’autre, effrayée et peu confiante. Le film est encore diffusé au cinéma.

The Tragedy of MacBeth

Joel Coen adapte MacBeth avec The Tragedy of MacBeth. Un long-métrage très visuel dans lequel Denzel Washington endosse le premier rôle. Un long-métrage que vous retrouverez en exclusivité sur Apple TV+.

La Main de Dieu

La Main de Dieu de Paolo Sorrentino suit Fabietto Schisa, jeune adolescent à Naples dans les années 80. Mais sa vie est bouleversée lorsqu’il rencontre Diego Maradona qui le sauve de la mort. Une long-métrage exclusif sur Netflix.

L’école du bout du monde

L’école du bout du monde est une belle histoire. Celle d’un jeune instituteur envoyé dans la région la plus reculée du Bhoutan. L’occasion de découvrir que la vie n’est pas facile mais que les habitants peuvent compter sur leur spiritualité. Le film est encore au cinéma.

Julie (en 12 chapitres)

Julie (en 12 chapitres) suit Julie, la trentaine, et sa quête perpétuelle du bonheur. Vous trouverez ce film sur Filmo, UniverseCiné, VIVA, ARTE Boutique, PremiereMax et Canal VOD. Sinon, en physique.

Encanto

Encanto, la fantastique famille Madrigal est le nouveau Disney. Le récit suit une famille en Colombie avec beaucoup de magie ! Sans surprise, le film est disponible sur Disney+.

Luca

Encore un Disney avec Luca. Cette fois-ci, direction une petite ville côtière de la Riviera italienne. Luca et son meilleur ami doivent garder un secret très précieux. Disponible sur Disney+.

Les Mitchell contre les machines

Les Mitchell contre les machines raconte les aventures délurées d’une famille pas comme les autres. Un film d’animation pour toute la famille que vous pouvez trouver sur Netflix, en VOD chez Orange, Filmo, Canal VOD, PremiereMax, VIVA et UniversCiné ou encore en physique.

Raya et le dernier dragon

Disney n’a pas chômé avec un autre film aux Oscars, Raya et le dernier dragon. Raya est une guerrière solitaire à la recherche d’un légendaire dragon. Un long-métrage que vous retrouverez sur Disney+ pour un public familial !

Source : AV Club