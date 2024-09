Où voir One Piece en streaming ?

De nombreuses possibilités, gratuites et payantes, s’offrent à vous pour regarder les épisodes de l’anime One Piece en streaming VF et VOSTFR. On vous propose de toutes les découvrir dans ce dossier !

Le manga One Piece, publié en 1997, connaît un véritable succès commercial, à l’instar de Dragon Ball et Naruto. L’œuvre d’Eiichirō Oda est également adaptée en anime depuis 1999 par la Toei Animation. En 27 ans, l’histoire n’a cessé de s’étoffer et a fédéré des millions de fans à travers le monde. Si vous n’aimez pas lire, l’anime est le format idéal pour suivre les aventures de l’équipage du chapeau de paille. Toutefois, la route qui conduira le futur roi des pirates et son équipage à leur objectif, est longue et parsemée d’embûches. Tellement longue, que la série compte aujourd’hui plus de 1 100 épisodes. Découvrez sans plus attendre les meilleures options pour regarder One Piece !

Regarder One Piece gratuitement sur Internet

Beaucoup de sites vous permettent de regarder l’anime en streaming gratuitement. Il vous suffit de renseigner « One Piece » suivi du nom de l’épisode dans la barre de recherche de votre navigateur favori. Toutefois, votre expérience de lecture pourra être potentiellement entachée par de la publicité.

Parmi les alternatives gratuites, le site Sekai sort clairement du lot. En effet, il réunit l’intégralité des épisodes, films et épisodes spéciaux de l’anime. L’interface est ergonomique et les épisodes sont classés par saga. Ce qui rend la navigation on ne peut plus claire. Une option vous permet même de reprendre la lecture d’un épisode là où vous l’avez laissé. Vous serez par ailleurs toujours à jour, puisque les nouveaux épisodes sont ajoutés en temps réel.

Retrouvez gratuitement l’intégralité des contenus One Piece sur le site Sekai

Enfin, cette plateforme entièrement gratuite compte également d’autres animes emblématiques comme Naruto, Hunter x Hunter, Bleach ou encore l’Attaque des Titans.

Les alternatives payantes pour suivre One Piece

Si vous souhaitez profiter d’une expérience de visionnage irréprochable depuis votre téléviseur ou un autre appareil, et que vous souhaitez suivre d’autres animes ou programmes par la même occasion, les plateformes de streaming payantes comme Crunchyroll, ADN ou Netflix sont dans ce cas à privilégier, même si certaines peuvent représenter un budget conséquent.

ADN

La plateforme ADN vous permet de voir en streaming l’intégralité des épisodes de l’anime. Il vous suffit de vous connecter à votre compte, de chercher l’anime depuis la barre de recherche et de sélectionner la saga et l’épisode qui vous intéressent. À noter qu’ADN propose également 14 films, ainsi que des OAV et des épisodes spéciaux. Il s’agit véritablement de la plateforme par excellence si vous souhaitez visionner presque tout le contenu One Piece !

ADN propose un forfait mensuel à partir de 6,99 € par mois sans engagement, ou un forfait annuel à partir de 59,99 €. La plateforme ne propose pas d’essai, mais met à disposition du contenu gratuit pour les non abonnés, ainsi qu’une chaîne live, ADN TV+, qui diffuse des animes en continu.

Crunchyroll

À l’instar d’ADN, tous les épisodes de One Piece sont disponibles sur Cunchyroll. Il vous suffit d’avoir un compte et de vous connecter pour streamer. Pour ce faire, cherchez « One Piece » depuis la barre de recherche de la plateforme, puis sélectionnez la saga et enfin l’épisode que vous souhaitez visionner.

Vous pouvez vous abonner à partir de 5,99 € par mois sans engagement. Il est également possible d’essayer gratuitement la plateforme pendant 7 jours.

Prime Video

Amazon propose une belle introduction aux abonnés de sa plateforme Prime Video qui souhaitent commencer l’aventure One Piece ! En effet, vous avez la possibilité de retrouver les deux premières sagas de l’anime, soit les épisodes 1 à 135. Il est également possible de visionner le 10ème film, One Piece: Strong World.

L’abonnement à la plateforme est proposé à partir de 6,99 € par mois sans engagement, ou 3,49 € par mois pour les étudiants. Vous avez par ailleurs la possibilité d’essayer gratuitement le service pendant 30 jours.

Netflix

Ce n’est clairement pas sur Netflix que vous allez pouvoir suivre toutes les péripéties de Luffy et de ses compagnons d’aventure. En effet, la plateforme ne propose que 28 épisodes pour le moment. Il s’agit des derniers épisodes de l’anime, tirés de l’arc EggHead : 1 089 à 1 116. Le 1 117ème sera disponible dès le 7 septembre.

Par ailleurs, le service au N rouge détient les droits de diffusion du film One Piece: RED. Il s’agit du 15ème et dernier film de la franchise. Vous pouvez également retrouver en exclusivité la série live-action, puisqu’il s’agit d’une production originale Netflix. Elle compte pour le moment une saison, mais une seconde est en préparation et débarquera sur la plateforme en 2025. Enfin, le service propose également Monsters: l’enfer du dragon volant aux 103 passions, un épisode spin-off centré sur l’ancêtre de Zoro.

Le prix d’un abonnement Netflix débute à partir de 5,99 € par mois sans engagement avec les publicités et un accès restreint au catalogue. Pour accéder à l’intégralité du contenu et vous débarrasser des publicités, vous pouvez souscrire la formule Standard à 13,49 € par mois, ou la formule Premium proposée au tarif de 19,99 € par mois. Veuillez par ailleurs noter qu’aucune offre d’essai n’est disponible.

Dans quel ordre regarder l’anime One Piece ?

L’anime One Piece compte énormément d’épisodes (plus de 1 100 à l’heure actuelle), répartis en de nombreux arcs, eux-mêmes répartis en plusieurs sagas. C’est pourquoi, afin de vous permettre de vous y retrouver, nous avons classé les différentes sagas de One Piece dans l’ordre dans lequel elles doivent être visionnées. Vous retrouverez les épisodes correspondants aux sagas entre parenthèses, ainsi que le nombre d’épisodes qu’elles contiennent.

East Blue (1 à 61) – 61 épisodes Alabasta (62 – 135) – 74 épisodes Skypiea (136 – 206) – 71 épisodes Water Seven (207 – 325) – 119 épisodes Thriller Bark (326 – 384) – 59 épisodes Guerre au sommet (385 – 516) – 131 épisodes L’Île des hommes poissons (517 – 574) – 57 épisodes Punk Hasard (575 – 629) – 54 épisodes Dressrosa (630 – 746) – 116 épisodes L’Île Tougato (747 – 889) – 142 épisodes Pays de Wa (890 – 1 085) – 195 épisodes Egghead (1 086 – 1 117) – 31 épisodes (en cours)

Quels épisodes de One Piece ne sont pas essentiels ?

Se lancer dans le visionnage de plus de 1 100 épisodes peut être intimidant et forcément très chronophage. À raison d’une vingtaine de minutes par épisode, cela représente tout de même plus de 15 jours de visionnage non stop ! Afin de vous alléger un peu, il est bon de savoir que certains épisodes non canon peuvent être sautés, sans que cela ne vienne compromettre votre compréhension de l’histoire. En effet, afin de faire patienter les spectateurs entre la sortie de nouveaux épisodes, de petites histoires annexes ont été créées. Ces épisodes de remplissage, également appelés fillers, sont tout de même au nombre de 97. Les éliminer peut donc vous faire gagner de précieuses heures. Nous avons réuni ci-dessous la liste des épisodes dispensables :

54 – 60

98 – 99

102

131 – 143

196 – 206

220 – 226

279 – 283

291 – 292

303

317 – 320

326 – 336

382 – 384

406 – 407

426 – 429

457 – 458

492

542

575 – 578

590

626 – 628

747 – 750

780 – 782

895 – 896

907

1 029 – 1 030

Quels épisodes inédits sont canon ?

Il faut noter que certains épisodes, dont les évènements ne sont pas relatés dans le manga d’Eiichirō Oda, sont quant à eux canon à l’anime et ont donc une importance pour la suite. Ces épisodes sont au nombre de 21. Voici la liste des épisodes inédits qui méritent d’être visionnés :

50 – 51

93

213 – 216

418 – 421

453 – 456

497 – 499

506

737

775

1 084

Faut-il regarder les films One Piece pour comprendre l’histoire ?

Non, le visionnage des films n’est pas essentiel pour suivre les aventures de Monkey D. Luffy et de sa team. En effet, aucun long-métrage de la franchise n’est canon, bien que certains personnages le soient. Certains films sont par ailleurs des résumés d’arcs, comme Episode d’Alabasta, et n’apportent donc rien de nouveau à l’histoire. Le film Episode de Chopper est quant à lui une réécriture de l’arc Royaume de Drum.

One Piece : Gold (2016)

Quoi qu’il en soit, certains de ces films valent tout de même le détour, étant donné qu’ils sont sous la supervision d’Oda en personne et bénéficient d’une animation particulièrement soignée. D’autres en revanche, ne méritent pas que l’on s’y attarde. Afin de vous aider à vous y retrouver, nous avons dressé ci-dessous la liste des films que vous vous devez de voir en tant que fan, et ceux que vous pouvez au contraire éviter. D’autre part, et bien qu’il s’agisse d’histoires parallèles, en marge de la timeline principale, nous vous indiquons également entre quels épisodes l’histoire de ces films pourrait se situer.

Films dispensables

One Piece: le film (2000) – Après l’épisode 17

L’Aventure de l’île de l’horloge (2001) – Après l’épisode 53

Le Royaume de Chopper, l’île des bêtes étranges (2002) – Après l’épisode 129

La Malédiction de l’épée sacrée (2004) – Après l’épisode 130

Le Mecha géant du château Karakuri (2006) – Après l’épisode 219

Épisode d’Alabasta : La Princesse du désert et les pirates (2007) – Après l’épisode 129

Épisode de Chopper : Le miracle des cerisiers en hiver (2008) – Après l’épisode 324

One Piece 3D : À la poursuite du chapeau de paille (2011) – Après l’épisode 381

Films conseillés