Marvel : Emily Blunt ne veut plus entendre parler de son rôle dans Les Quatre Fantastiques

Emily Blunt va-t-elle rejoindre le MCU avec un rôle dans les Quatre Fantastiques ? Les fans de Marvel et les médias ne cessent de lui poser la question. Et la star est fatiguée d’y répondre.

Marvel prépare un reboot des Quatre Fantastiques, mais on ignore encore tout de son casting. Cela n’a néanmoins pas empêché les fans d’émettre des hypothèses. L’une d’entre elles se base sur une source anonyme qui a réussi à faire naître une rumeur très persistante autour du casting d’Emily Blunt et de son mari John Krasinski. Les fans imagineraient en effet bien le couple dans les rôles de Red Richards et Jane Storm, alias Mr. Fantastique et la Femme Invisible.

Emily Blunt dans Sans un bruit 2 – Crédit : Platinum Dunes

Malheureusement pour les fans, les acteurs ont tous deux déclaré n’avoir eu aucun contact avec Marvel à ce sujet. Kravinski a confié qu’il adorerait rejoindre le MCU, mais son épouse semble moins enthousiaste. Après avoir été questionnée de nombreuses fois au sujet de son hypothétique casting, la jeune femme semble même perdre patience. En promotion pour son dernier film Sans un bruit 2, réalisé par son mari, Blunt ne veut plus entendre parler des Quatre Fantastiques.

Emily Blunt ne se voit pas dans la peau de Mme Fantastique

Au cours d’une récente interview, un journaliste lui a une fois de plus demandé si elle était la nouvelle Femme Invisible. Agacée, Emily Blunt a répondu : « Vous êtes la troisième personne à demander. Vous savez j’ai fait trois interviews et tout le monde a demandé. ». Il y a une semaine, l’actrice avait également tenté de mettre un terme à la rumeur. « Personne n’a reçu d’appel téléphonique. Ce ne sont que des gens qui disent : Cela ne serait-il pas génial ? », avait-elle commenté. Elle avait ajouté qu’elle les films de super-héros n’étaient pas pour elle, et qu’elle n’aimait pas vraiment cela.

Alors, Emily Blunt essaye-t-elle juste de préserver le secret Marvel ? Son prétendu rôle dans Les Quatre Fantastiques semble de moins en moins probable. D’autres noms ont en outre été évoqués pour le rôle de Jane Storm. Notamment celui de Jennifer Lawrence. Il faudra cependant être encore patient pour découvrir le casting de ce reboot, dont le tournage n’a pas encore commencé. Le film ne sortira certainement pas avant fin 2023, voire début 2024.

Source : SCREEN RANT