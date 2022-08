Plus que quelques jours pour récupérer Doom 64 gratuitement !

Jeu mythique de 1997, Doom 64 a eu le droit à un portage sur PC et consoles de salon en 2020. Une version améliorée qui est actuellement gratuite sur l’Epc Games Store. Sautez vite sur l’occasion !

Doom 64 – Crédits : id Software / Nightdive Studio

La franchise Doom est née en 1993. Le FPS s’est ensuite décliné en plusieurs volets permettant aux joueurs de continuer à tuer du démon à foison. Parmi les différentes itérations, on retrouve notamment Doom 64, un jeu exclusif à la Nintendo 64 lors de sa sortie en 1997.

Alors que les démons de l’enfer ont été boutés de la Terre, une étrange entité subsiste encore dans le centre de recherches de l’UAC sur Mars. Problème, celle-ci est capable de ressusciter les monstres. Votre mission sera ainsi de faire le ménage et de venir à bout de la mère des démons. Une tâche loin d’être évidente !

DOOM 64 disponible gratuitement sur l’Epic Games Store !

À l’occasion de la sortie de DOOM Eternal le 20 mars 2020, un portage de Doom 64 développé par Nightdive Studios est sorti du chapeau. Le jeu a ainsi débarqué sur Xbox One, PS4, Switch, PC et Google Stadia. Et c’est justement cette nouvelle version qui est actuellement proposée gratuitement sur l’Epic Games Store. Cette opération s’achèvera le 25 août prochain, le jeu repassant à 4,99 euros à compter de cette date.

Outre des graphismes améliorés et le support de la résolution sur écran large, cette nouvelle version prend en charge le 60 FPS nativement. Vous aurez tout loisir d’arpenter les 30 niveaux truffés d’ennemis et de faire couler l’hémoglobine pour survivre coûte que coûte dans cet univers hostile.

Fait appréciable, vous pourrez vous frotter à un chapitre inédit intitulée The Lost Levels. Éjecté de l’enfer par Sister Resurrector qui n’est autre que la sœur de la mère des démons, le Space Marine que vous incarnez ne chômera pas. Il devra remettre la main sur l’Unmaker et les trois clés du démon afin de se venger et reprendre sa quête infernale.

Si vous êtes un mordu de la franchise, d’autres titres bénéficient actuellement de promotion juteuses sur l’Epic Games Store. L’occasion rêvée de se faire plaisir à moindre coût ! Doom 3 coûte seulement 3,99 euros au lieu de 9,99 euros. Qui plus est, Doom 2 chute à 1,24 euros tout comme Doom.

Source : Epic Games Store