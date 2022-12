Pokémon Écarlate et Violet : Nintendo déploie enfin une mise à jour pour corriger les bugs

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet © Nintendo

Pokémon Écarlate et Violet se sont déjà écoulés à plus de 10 millions d’exemplaires. Une embellie pour Nintendo et The Pokémon Company, forcément satisfaits de ce lancement record. Mais la communauté a rapidement dénoncé des soucis récurrents sur les deux jeux. En l’occurrence, les performances sont bien en deçà des attentes et les bugs sont légion. Ajoutez à cela des graphismes d’un autre âge et Pokémon Écarlate et Violet est devenu le jeu le moins bien noté de la franchise sur Metacritic.

Bonne nouvelle, une mise à jour est en cours de déploiement et permettra aux joueurs d’obtenir la version 1.1.0. Nintendo promet des corrections des bugs et des problèmes de performances signalés massivement par les utilisateurs. Le patch embarque également une fonctionnalité appréciable. Il s’agit d’un mode PvP classé destiné au joueurs les plus performants. Ces derniers pourront participer à la saison 1 via le Battle Stadium.

Pokémon Écarlate et Violet : des correctifs très attendus

Dans les notes de mise à jour, Niintendo détaille fugacement les corrections réalisées :

Correction d’un problème qui empêchait la musique de se lancer correctement pendant les batailles avec les Elite Four et le Top Champion dans Victory Road.

D’autres corrections de bugs ont été apportées.

Et Big N de faire son mea culpa : « Nous sommes conscients que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes qui affectent les performances des jeux. Notre objectif est toujours de donner aux joueurs une expérience positive avec nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous prenons les commentaires des joueurs au sérieux et travaillons sur des améliorations pour les jeux. »

Échaudés par les performances en demi-teinte, plusieurs joueurs avaient réclamé des remboursements après avoir acquis Pokémon Écarlate et Violet. Nintendo les avait accordés dans la foulée, conscient des lacunes de ses deux nouveaux titres.