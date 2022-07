Predator revient, une image dévoile son nouveau look

Ca y est, il est de retour, avec un look qui se veut plus brut puisque cette nouvelle version se situe 300 ans avant l’opus original.

On avait eu un avant-goût du nouveau Predator made in Disney grâce à un premier trailer dévoilé en mai dernier. Ce nouvel opus, intitulé Prey, n’est pas une suite mais un prequel qui se passe 300 ans avant le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger.

Predator fraichement arrivé sur terre va croiser une tribu comanche et en particulier Naru une jeune femme prête à passer outre toutes les traditions pour devenir une chasseuse. Et elle va être servie puisque sa route va croiser celle de Predator.

D’ailleurs il est prévu de proposer une version entièrement en langue comanche et avec des sous-titres en Comanches. L’occasion de s’initier à une nouvelle langue.

Le réalisateur de The Boys aux commandes

Le but du producteur historique de la série, John Davis, est de revenir à ce qui fait l’essence même de Predator et son costume va avec. Pas d’armure sophistiquée mais un look plus brut. D’après le réalisateur l’objectif est de proposer un personnage qui ressemble davantage à une créature extraterrestre effrayante en enlevant une partie de son armure.

Predator version 2022

Aux commandes de ce film, on trouve le réalisateur Dan Trachtenberg qui est déjà aux commandes de The Boys et Black Mirror, il a surtout signé la suite spirituelle de Cloverfield, 10 Cloverfield Lane. De belles références encourageantes pour cette nouvelle édition de Predator.

On espère qu’il saura mieux ressusciter la franchise que les diverses suites qui ont été proposées depuis la sortie de l’original en 1984 : Predator 2, The Predator, Predators sans oublier Alien vs Predator et enfin Alien vs Predator : Requiem.

C’est un pari pour Disney qui, s’il réussit son coup, prévoit déjà de décliner le concept. Prey ne connaitra pas de sortie en salle et devrait arriver directement sur sa plate-forme Disney + Star, la partie adulte du service de streaming de Disney.