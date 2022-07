PS Plus : voici les trois jeux PS4 et PS5 offerts en août

En juin, Sony a déployé le nouveau visage de son célèbre service d’abonnement. À présent, le PlayStation Plus est fractionné en trois formules distinctes. À savoir les abonnements Extra, Premium et Essential. Tous intègrent les fameux jeux offerts du mois. Ces derniers sont téléchargeables pendant un laps de temps donné. Une fois chose faite, vous pouvez y jouer sans restriction tant que vous disposez d’un abonnement PlayStation Plus.

Une fois de plus, billbil-kun a doublé Sony en dévoilant en avance la liste des titres offerts en août 2022. Et comme le leaker ne s’est jamais trompé jusqu’alors, on peut être quasiment persuadé qu’il a de nouveau vu juste. Alors que ce mois estival n’est généralement pas synonyme de jeux qualitatifs, Sony a placé la barre haute.

PlayStation Plus : les trois jeux gratuits disponibles en août 2022

Entre le 2 août et le 6 septembre, les abonnés pourront ainsi mettre la main sur Yakuza Like A Dragon. Ce titre est apprécié pour ses combats au tour par tour hautement stratégiques et son intrigue bien ficelée où vous incarnez un Yakuza qui découvre une terrible conspiration. Toujours sur PS4 et PS5, le second jeu offert n’est autre que Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Pack Cross-gen Deluxe. Celui-ci fusionne les deux premiers volets de la série pour former un jeu de skate remastérisé qui mérite le détour.

Enfin, les joueurs PS4 pourront relever le défi de Little Nightmares, un jeu à défilement horizontal en 2,5 D développé par le studio Tarsier Studios. Vous y incarnez Six, une fillette qui doit affronter les affres de l’Antre, un navire effrayant qu’elle tentera de fuir par tous les moyens tout en luttant contre la faim. Sa quête sera tortueuse, hanté par des monstres, des individus difformes ainsi que par la Dame. Ce jeu de plates-formes et de réflexion très original gagne à être connu !

Pour rappel, voici la liste complète des jeux PS4 et PS5 disponibles sur le nouveau PlayStation Plus.

Source : Dealabs