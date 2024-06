PS VR2 : fin de partie pour le casque VR, Sony n’y croit plus du tout

© Tom’s Guide

Selon Android Central, Sony ne prévoit que deux jeux pour le PS VR2

Selon des sources du média, l’entreprise effectue “de sombres coupes” dans le financement des jeux VR

Heureusement, le PS VR2 pourra compter sur les développeurs tiers, notamment sur PC

La réalité virtuelle a beau être une chouette technologie, elle a encore du mal à être adoptée. Son prix est un frein tout comme le peu de solides expériences. Le PS VR2 n’échappe pas à ce désintérêt, notamment à cause de son prix au-dessus de la PS5 et de sa compatibilité longtemps réservée à la console. Sous peu, le casque VR arrivera sur PC mais selon Android Central, c’est trop tard et Sony n’y croit plus.

À lire > On vous dit tout sur le PS VR2, le casque VR de la PS5 (et bientôt PC)

Le média explique que des sources proches de Sony estiment que l’entreprise effectue “de sombres coupes” dans le financement des jeux VR. Il n’y aurait que deux titres dans ses cartons en interne pour le casque VR, preuve que la firme japonaise n’a plus l’air de vouloir investir des mille et des cents là-dedans.

Sony n’a que deux jeux en préparation pour le PS VR2

Il s’agit d’une fin de partie dommage pour le PS VR2 à moins que Sony ne décide d’augmenter ses efforts dans les mois à venir. Il reste toutefois une bonne nouvelle : sa nouvelle vie auprès des utilisateurs PC. Certains développeurs pourraient porter leurs jeux sur le casque VR de l’entreprise et créer de nouvelles expériences. En termes de caractéristiques, il s’agit tout de même d’un appareil solide. Sa ludothèque a droit à de belles exclusivités comme Horizon : Call of the Mountain, Gran Turismo 7 ou encore le remake de Resident Evil 4.

https://www.youtube.com/watch?v=QJau9xKmt7k

Malgré son coût prohibitif de 549,99 euros, soit plus que la PS5, le PS VR2 s’est écoulé à 600 000 exemplaires selon une information datée de fin mai dernier. Mais il semblerait que cela ne suffise pas et on comprend aisément que Sony préfère miser sur ses franchises fortes sur sa dernière console. Notamment car il se murmure qu’une version Pro arrive prochainement.