PSVR 2 PS5 : OLED, 4K HDR, 120 Hz, Sony présente son casque VR en détail

Les manettes du PSVR 2. © Sony

Sorti en 2016, le PlayStation VR premier du nom était un appareil bien pensé, relativement abordable et facile à utiliser, mais assez limité en termes de matériel, en résolution, en champ de vision, etc. Attendu par de nombreux joueurs, son remplaçant, le PlayStation VR 2, se dévoile enfin de manière officielle. Comme nous vous l’indiquions hier, sa production en masse est sur le point de démarrer, avec une livraison d’ici à la fin de l’année.

Le PSVR 2 se dévoile officiellement, avec nom et spécificités

Ainsi, le casque de VR de la PS5 se nommera bel et bien PSVR 2. Si peu de choses ont été révélées sur l’appareil au-delà de ses spécifications de base, Sony a confirmé certaines fonctionnalités dont les joueurs se soucient le plus.

Sony affirme que le casque profitera d’une résolution 4K HDR, 2000 × 2040 par œil. Son champ de vision sera également plus large que le matériel d’origine, à 110 degrés, comme l’Oculus Quest 2 ou le Vive Vision. Un article de blog paru après l’annonce en direct a confirmé les rumeurs selon lesquelles il utilisera des dalles OLED et aura bien un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz.

Comme un énorme leak autour du PSVR 2 l’avait prédit cet été, le casque de VR profitera du suivi oculaire et du rendu fovéal, tous deux indispensables pour une bonne expérience en réalité virtuelle. Le suivi oculaire offre de nouvelles possibilités de gameplay et le rendu fovéal fait en sorte que le casque soit moins gourmand en ressources et qu’il puisse concentrer son travail sur la zone où le joueur porte son regard.

Une autre caractéristique, plutôt inattendue, concerne l’arrivée du retour haptique. Il faudra donc s’attendre à ressentir des vibrations dans le casque, en jeu, une nouveauté à double tranchant. On imagine toutefois que les développeurs permettront de le désactiver lorsqu’il sera intégré dans un jeu.

Une nouvelle paire de manettes sera également vendue avec l’ensemble. Et comme nous vous l’avions indiqué récemment, un brevet avait démontré que les manettes du PSVR2 seront sensiblement améliorées par rapport à leurs prédécesseures.

Pour résumer, voici donc les caractéristiques du PSVR 2 :

Écrans OLED, avec une résolution de 2 000 x 2 040 pixels par œil, des fréquences d’images de 90 Hz et 120 Hz

Champ de vision de 110 degrés

Eye tracking et rendu fovéal

Séparation des lentilles réglable

Vibrations dans le casque (retour haptique)

Son en 3D

Microphone intégré et prise casque

Quatre caméras externes pour le suivi

Connexion USB-C

Manettes avec ports USB-C, Bluetooth 5.1, batteries rechargeables, suivi 6DoF, suivi des doigts à l’aide de boutons tactiles capacitifs et infrarouges, déclencheurs haptiques comme la DualSense.

Un jeu Horizon exclusif au PSVR 2 annoncé

Pour couronner le tout, la firme nippone a annoncé qu’un jeu exclusif tiré d’Horizon Zero Dawn et de Forbidden West sortira avec le casque. Nommé Horizon Call of the Mountain, celui-ci fait partie des nombreux jeux exclusifs à venir sur PS5 en 2022 et 2023. Voici le teaser.

Plus d’informations seront sûrement à venir dans les jours suivants, bien que cela semble être tout ce que nous pouvons attendre de l’événement d’aujourd’hui.