Sony déclare la guerre aux tricheurs sur PlayStation 5

Les méthodes de triche évoluent sans cesse et se multiplient sur les plateformes de jeu. Pour contrer ce phénomène et rendre les jeux en ligne plus justes, Sony déploie de nombreux moyens. Les détails suivent.

© Sony

La chasse aux tricheurs est ouverte sur PS5

La triche gâche le plaisir de jeu sur toutes les consoles, y compris la PlayStation 5. Pour lutter contre ce problème, Sony multiplie les efforts. L’entreprise collabore étroitement avec les créateurs de jeux et explore de nouvelles solutions, comme l’utilisation de l’intelligence artificielle pour repérer les tricheurs.

Jouer en ligne, c’est avant tout affronter d’autres personnes dans un esprit de compétition. Mais beaucoup de joueurs se plaignent de tricheurs. Sur les forums, on trouve souvent des messages dénonçant des adversaires trop rapides, ou exploitant des bugs. D’après un rapport de GamesIndustry.biz, environ 80 % des joueurs disent avoir déjà croisé des tricheurs. Ce phénomène concerne toutes les plateformes, y compris la PS5 de Sony.

A lire > PlayStation 5 : une mise à jour pour consommer moins d’énergie

Les moyens déployés par Sony pour contrer la triche en ligne

Certains utilisent des accessoires pour obtenir un avantage. Le plus connu est le Cronus Zen, un adaptateur qui permet de connecter différents types de manettes, de claviers ou de souris. À l’origine, il avait été conçu pour aider les personnes en situation de handicap, mais il est aujourd’hui détourné pour exécuter des scripts qui automatisent certaines actions et rendent les tricheurs presque imbattables. Sony avait réussi à bloquer cet appareil début 2024, mais la communauté de tricheurs a rapidement trouvé comment contourner cette restriction.

De leur côté, les développeurs de jeux travaillent aussi sur le sujet. L’un d’eux, responsable du prochain Battlefield 6, a expliqué collaborer directement avec Sony pour détecter les macros et les scripts à l’intérieur même du jeu. Si cette méthode s’avère efficace, elle pourrait être adoptée par d’autres studios.

Sony mise également sur l’intelligence artificielle pour faire le ménage. Un brevet récent décrit un système capable de créer de faux joueurs virtuels, contrôlés par une IA. Ces personnages interagiraient avec les vrais joueurs afin d’observer les comportements suspects : triche, escroquerie, harcèlement ou spam. Ce type d’outil permettrait de repérer les utilisateurs malhonnêtes sans perturber le reste de la communauté.

En parallèle, Sony essaie aussi de s’attaquer aux fabricants d’outils de triche sur le plan juridique. Les résultats restent toutefois mitigés. Par exemple, la société a perdu un procès contre Datel, une entreprise qui proposait des dispositifs de triche pour la PSP. Ce verdict a été vu comme une victoire pour les amateurs de mods, puisqu’il reconnaît leur légalité. Mais Sony garde tout de même le droit de bannir les joueurs qui s’en servent sur ses plateformes.

Source : Futura Sciences