PS5 : la dernière mise à jour apporte enfin ce gros changement que tout le monde attendait

Alors que tous les yeux sont braqués sur la PS5 Pro et son prix démentiel, Sony s’affaire à mettre à jour le firmware de la PS5. Après l’introduction de Discord en juin dernier, cette nouvelle version permettra d’introduire d’autres nouveautés attendues. La plus notable n’est autre que la personnalisation de l’écran d’accueil. Réclamée avec insistance depuis belle lurette par les joueurs, cette fonctionnalité s’invite donc enfin sur la console de salon.

Sur son blog, le constructeur explique qu’il sera possible de modeler le “Centre d’accueil” en agençant les widgets à votre goût et en modifiant leur taille. Ces derniers vous permettront notamment d’avoir accès en un clin d’œil à une flopée d’informations. On peut notamment citer le stockage disponible, l’autonomie restante de vos accessoires, les amis en ligne, les trophées et bien d’autres données. Voici à quoi cela ressemblera :

Vous aurez aussi la possibilité de changer l’arrière plan de l’écran d’accueil. Vous pourrez piocher parmi une palette de designs préenregistrés (donc certains auront des animations) ou choisir plutôt une capture d’écran prise en jeu. L’occasion de décorer la page d’accueil avec une jolie image tirée de vos aventures vidéoludiques. Les magnifiques panoramas de The Last of Us ou de Red Dead Redemption 2 pourraient à mon sens faire leur petit effet !

Sony précise que le Centre d’accueil arrive dès aujourd’hui sur le marché américain. Les autres régions du monde seront servies “dans les semaines à venir”. Après le Japon, le Centre d’accueil sera introduit dans une sélection de pays européens puis dans le monde entier. La mise à jour introduira également d’autres changement sur votre PlayStation 5 :