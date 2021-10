Votre PS5 installe les versions PS4 des jeux, c’est normal, c’est un bug

Depuis sa sortie l’année dernière, la PS5 a connu plusieurs bugs plus ou moins gênants pour les joueurs. L’un des plus ennuyants était probablement celui qui forçait l’installation de la version PS4 d’un jeu que vous insérez dans le lecteur de disque Blu-Ray. Bien entendu, ce bug s’applique uniquement à la PS5 standard et non à la Digital Edition dépourvue d’un lecteur de disque.

PS5 – Crédit : Charles Sims / Unsplash

Sony avait fini par corriger le bug avec une mise à jour en février 2021. La console next-gen installait ainsi automatiquement la meilleure version d’un jeu, c’est-à-dire la version PS5. D’ailleurs, elle vous prévient si vous jouez à la version PS4 d’un jeu au lieu de la version PS5 par inadvertance. Les joueurs pensaient donc ne jamais revoir ce bug pénible, mais il est de retour à cause de la dernière mise à jour.

Le bug force la PS5 d’installer la version PS4 d’un jeu même si vous la supprimez à chaque fois

Plusieurs joueurs ont déjà signalé ce problème sur Reddit et différents jeux semblent être impactés par le bug. Un internaute a notamment déclaré que : « j’ai téléchargé et installé la version PS5, mais chaque jour, ma PS5 continue de montrer que la version PS4 de Death Stranding est soit installée (même si je l’ai supprimée 3x maintenant) soit qu’elle est en train de l’installer ». D’autres joueurs ont rapporté le même bug avec No Man’s Sky ou encore Nioh.

Le bug en question ne vous empêche pas de jouer à la version PS5 d’un jeu, mais il consomme votre espace de stockage disponible. Les jeux sont effectivement installés à la fois dans la version PS4 et dans la version PS5. Même si vous avez un SSD M.2 dont les modèles moins chers offrent presque les mêmes performances que les modèles recommandés, votre espace de stockage disponible risque de fondre à toute vitesse.

Si vous rencontrez également ce problème après avoir téléchargé la dernière mise à jour système, il n’y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez supprimer la version PS4 du jeu quand son installation est forcée, mais la console relancera une nouvelle installation à chaque fois que vous insérez le disque. La seule solution est donc d’attendre un correctif de Sony qui ne devrait plus tarder.

Source : Tom’s Guide