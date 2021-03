PS5 : l’utilisation de la souris sur le navigateur internet est possible… grâce à War Thunder

Alors que Microsoft est en train de préparer le lancement de Microsoft Edge pour Xbox, la PS5 ne possède aucun navigateur accessible normalement depuis l’interface. Mais elle dispose tout de même d’un navigateur internet caché. Aucune application ne permet d’y accéder de façon conventionnelle, mais il s’ouvrira automatiquement lors de l’ouverture d’un lien vers un site web. Malheureusement, cette fonction ne prend pas en charge l’utilisation de la souris USB. Il existe cependant un moyen de contourner cette limitation, grâce au jeu War Thunder.

Crédit : War Thunder/Gaijin Entertainment

Le navigateur caché de la PS5 est accessible via War Thunder, et permet l’utilisation d’une souris USB

En effet, War Thunder sur PS5 dispose d’un support pour clavier et souris USB. Ainsi, en passant par un lien présent dans le jeu, il est possible d’utiliser le navigateur internet avec une souris USB. Le jeu est disponible gratuitement sur le PS Store, l’astuce ne vous coûtera donc pas un centime.

La vidéo YouTube ci-dessus détaille la marche à suivre. Dans un premier temps, il s’agit d’accéder à War Thunder, qui est gratuit sur le PlayStation Store. Ensuite, à partir du menu, il faut accéder à la section « plus d’informations » d’un avion. Vous serez alors redirigé automatiquement sur le wiki de War Thunder, via le navigateur internet de la console. A partir de là, il suffit de faire défiler l’écran jusqu’à trouver le lien vers les politiques de confidentialité Google. A partir de ce lien, il sera possible d’accéder au moteur de recherche de Google et donc d’utiliser le navigateur normalement, comme sur n’importe quel autre appareil.

Le navigateur internet sur console, une fonction importante avec l’avènement du cloud gaming ?

Bien que peu orthodoxe, cette astuce permet d’utiliser le navigateur de façon plus ergonomique. Une possibilité bienvenue, tant la navigation au stick peut se révéler fastidieuse. Evidemment, l’utilisation d’un navigateur internet n’est pas la priorité recherchée sur une console. En tout cas pas pour l’instant. Mais comme certains services de Cloud Gaming proposent un accès directement à partir du navigateur, cette fonction pourrait rapidement gagner en intérêt.

Sony n’a pas précisé si une application officielle est prévue pour pouvoir accéder à internet sur la PS5. Mais il est important de rappeler que Sony propose son propre service de cloud gaming intégré à la PS5, le PS Now. Il est donc possible que la firme nippone ne veuille pas proposer un navigateur qui donnerait potentiellement accès à d’autre services concurrents. D’autant plus que le Game Pass, service du concurrent direct Xbox, sera bientôt accessible via xCloud en streaming sur navigateur afin de contourner les restrictions de l’App Store d’Apple.

Source : psu.com