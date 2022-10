PS5 : Sony lance sa première manette personnalisable, date de sortie, prix, on vous dit tout

Hautement personnalisable, la manette sans fil DualSense Edge a été officialisée par Sony. Voici ce que l’on sait sur ses caractéristiques, son prix et sa date d’arrivée dans les rayons.

DualSense Edge © Sony

C’est en août dernier que Sony a officialisé sa nouvelle DualSense qui s’adresse aux gamers compétitifs. Celle-ci a la particularité d’être personnalisable à souhait avec des boutons interchangeables et remappables. L’arrivée de ce nouveau produit permet à Sony de rattraper le retard pris sur Microsoft qui propose déjà des manettes personnalisables depuis belle lurette avec sa gamme Elite. On vous résume ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur la DualSense Edge.

DualSense Edge : quelle date de sortie ?

La première manette personnalisable sans fil dédiée à la PS5 sera lancée dans le monde le 26 janvier prochain. Une date de sortie réservée aux clients l’ayant commandée sur le site de PlayStation. Il est aussi possible de l’acheter chez une poignée de détaillants ; la console sera toutefois livrée à partir du 23 février.

Dans les deux cas, les précommandes commenceront dès le 25 octobre.

DualSense Edge : quel prix ?

Après avoir augmenté le prix de la PS5, Sony ne lésine pas sur le prix de sa nouvelle manette premium. La DualSense Edge coûte la bagatelle de 239,99 euros tandis que les modules du joystick remplaçables seront facturés 24,99 euros. À titre de comparaison, elle coûte bien plus cher que la manette sans fil Xbox Elite Series 2 mise à prix à 179,99 euros. La Xbox Elite Series 2 Core blanche chute même à 129,99 euros.

DualSense Edge : quelles caractéristiques ?

Cette manette se destine aux joueurs compétitifs ou aux usagers soucieux d’optimiser aux maximum leurs performances en jeu (mais aussi le confort d’utilisation manette en main). Il est possible de réattribuer ses touches et d’ajuster la sensibilité des joysticks et des gâchettes.

Le joueur peut basculer entre plusieurs profils de commandes. Sony vante également une « interface utilisateur unique intégrée à la manette » et assure qu’elle conservera les fonctionnalités immersives qui ont fait le succès de la DualSense classique à l’instar du retour haptique et des gâchettes adaptatives.

Seront notamment fournies dans la boîte trois séries de capuchons de joystick interchangeables mais aussi deux touches arrière semi-arrondies et trois palettes arrière. De quoi customiser allègrement votre manette de luxe.