PS5 : trouver une console next-gen en 2022 sera toujours difficile, annonce Sony

Vous ne pourrez pas facilement trouver une PS5 sur les étalages de sitôt. Sony a lancé sa nouvelle console next-gen il y a maintenant 7 mois, mais elle est toujours aussi difficile à trouver. Entre la demande très élevée des joueurs et les scalpers qui accumulent le plus possible de consoles, la situation n’est pas près de s’améliorer.

La PlayStation 5 – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

La PlayStation 5 reste victime de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le mois dernier, le fabricant de puces électroniques Foxconn annonçait qu’un retour à la normale n’était pas prévu avant mi 2022.

L’offre de PS5 ne correspondra toujours pas à la demande l’année prochaine

Finalement, il faudra peut-être attendre 2023 pour avoir un stock de PS5 supérieur à la demande, ce que les joueurs sont plus qu’impatients d’avoir. Le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a annoncé que : « je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande ».

En clair, la firme japonaise ne peut toujours pas garantir le retour à la normale du stock de la console next-gen. Pour rappel, Sony a déjà vendu plus de 7,8 millions de PS5 ce qui est plus que la PS4 à sa sortie. Son objectif est de dépasser une nouvelle fois la PlayStation 4 l’année prochaine. Pour y parvenir, il faudrait que le constructeur vende plus de 14,8 millions de PlayStation 5 en 2022. Cet objectif n’est pas difficile à atteindre, à condition qu’il n’y ait plus de pénurie bien évidemment.

D’ailleurs, Sony pourrait préparer un nouveau modèle de la PS5 dès 2022 pour lutter contre la pénurie. Celui-ci échangerait le processeur AMD gravé en 7 nm pour un SoC AMD semi-customisé gravé en 6 nm. Les joueurs les plus patients pourraient ainsi bénéficier d’un gain de puissance. Cela n’a néanmoins pas encore été confirmé.

Source : BGR