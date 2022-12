PS5 : un youtubeur achète une console pour 200 € sur AliExpress, il a reçu un « cauchemar absolu »

Cette année encore, tout le monde n’aura pas une PS5 sous le sapin. La console next-gen de Sony rencontre toujours des problèmes d’approvisionnement deux ans après sa sortie. Même si la situation s’améliore progressivement avec Sony qui prévoit de lancer une nouvelle PS5 l’année prochaine, se procurer une console n’est pas évident. Il est donc tentant de se tourner vers des plateformes de vente en ligne qui proposent parfois des PlayStation 5. Attention cependant aux nombreuses copies et arnaques en tous genres.

La fausse PS5 achetée sur AliExpress © ReviewTechUSA / YouTube

Le célèbre youtubeur américain derrière la chaîne « ReviewTechUSA » a commandé une PS5 à 200 euros sur le site chinois AliExpress. Il ne s’attendait évidemment pas à avoir une véritable PlayStation 5 officielle en état de fonctionnement, mais il ne s’attendait sûrement pas à recevoir quelque chose d’une qualité aussi mauvaise. Cette PS5 est un « cauchemar absolu » pour lui.

Cette fausse PS5 achetée sur AliExpress a des jeux rétro, mais elle ne fonctionne même pas correctement

Dès le déballage, le youtubeur a probablement regretté son achat. La boîte en carton bien plus petite que celle de la PS5 ne donne pas envie. Au moins, il n’a pas reçu une boîte vide. Elle contient une petite console et deux manettes avec un plastique d’horrible qualité qui imitent la DualSense. D’ailleurs, la nouvelle manette DualSense Edge a une autonomie plus faible que la manette originale.

Le youtubeur n’avait pas fini d’avoir des mauvaises surprises. La console en elle-même, si elle peut être qualifiée de console, a une conception qui n’inspire pas confiance. On entend même un bruit suspect quand il la secoue légèrement. Finalement, cette PS5 s’allume, mais c’est loin d’être une console premium. Elle s’appelle « Game Station 4K », mais son interface est plutôt digne d’une ancienne Game Boy. La console est en fait un émulateur qui propose de jouer à de nombreux jeux rétro plus ou moins connus comme « The King of Fighters », « Marvel Super Heroes » ou encore « Heterosexual Rebirth ». Au moins, le choix est varié.

Sans surprise, même les jeux rétro ne tournent pas correctement sur cette fausse PS5. Le son est horrible, les jeux sont presque injouables, les boutons de la manette laissent à désirer… Bref, c’est un véritable calvaire pour un appareil acheté à 200 €. Comme ReviewTechUSA le conclut à la fin de sa vidéo, « n’achetez pas cette merde. C’est de la camelote ».

