Quel créateur de site web choisir : les meilleurs outils en 2024

Créer un site web n’est plus l’apanage des experts du code. Grâce à des plateformes de création complètes et simples à prendre en main, n’importe qui peut désormais construire son propre site web, selon ses goûts et ses besoins. Nous avons sélectionné les meilleurs services du genre pour vous aider à choisir le créateur de site web qui vous correspond le mieux.

Les services de création de site web ont révolutionné internet. Grâce à eux, il n’est plus nécessaire d’être un expert en développement web pour créer un site beau et fonctionnel, n’importe qui peut se lancer dans l’aventure sans aucune connaissance de code. Que votre site soit prévu pour vendre des produits, présenter son portfolio ou publier des contenus, vous accédez à des outils simples à appréhender pour le créer rapidement et en toute facilité.

Au moment de lancer un site internet, le choix de son créateur de site est fondamental. Se tromper et opter pour une solution qui ne répond pas au mieux à ses besoins peut générer des regrets, ainsi qu’une perte de temps, d’argent et d’attractivité. C’est pourquoi il faut bien penser en amont aux critères prioritaires pour son projet et bien se renseigner sur toutes les offres disponibles sur le marché.

Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons une sélection des meilleurs créateurs de site web, en détaillant pour chacun d’eux leurs avantages et inconvénients. Vous pourrez ainsi choisir celui qui est le plus adapté à votre projet en toute connaissance de cause. Wix est sans doute le plus connu, mais il existe des alternatives très intéressantes, comme Hostinger et Jimdo. Voilà ce que nous pensons de ces plateformes.

Créé en 2006, Wix s’est vite imposé comme une référence de la création de site web, notamment grâce à son interface des plus intuitives. Son éditeur repose sur le principe du glisser-déposer pour ajouter des éléments et fonctionnalités à son site sans rien avoir à programmer soi-même. L’utilisateur accède à une gigantesque base de données constituée de plus de 900 templates personnalisables et élaborés stratégiquement pour chaque domaine d’activité. De quoi partir du bon pied pour obtenir une première version de son site déjà adaptée au pied levé, qu’il est ensuite possible d’améliorer et de modifier selon ses goûts.

L’utilisateur a aussi la possibilité d’utiliser un canvas vierge, avec plusieurs propositions de mise en page, s’il souhaite seulement bénéficier d’un cadre de départ pour ensuite construire son site comme bon lui semble avec toutes les options mises à disposition.

Si au contraire, vous préférez ne vous occuper de rien, mais avez une idée bien précise en tête de ce que vous voulez, alors vous pouvez recourir à la génération de site par intelligence artificielle proposée par le créateur. À l’aide de simples invites sous forme de texte, vous expliquez vos besoins et envies, puis le système génère un site respectant vos consignes en un rien de temps. Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez demander des modifications à la suite de la conversation avec l’assistant. Il se souviendra de tout ce que vous lui avez dit avant pour ne pas reprendre de zéro. Vous avez ainsi la possibilité de perfectionner le site par petites touches en temps réel.

Wix se démarque en outre par la richesse de son catalogue de plugins. Réseaux sociaux, réservation en ligne, QR codes, sondages, calendriers, roue à tourner pour gagner des cadeaux… les possibilités sont presque infinies, que vous ayez pour objectif de tenir un blog ou de lancer une plateforme de commerce en ligne. Il existe aussi des extensions pour analyser avec précision le trafic du site web.

Si votre site est destiné à devenir une plateforme de vente, là encore Wix donne accès à tous les outils adéquats. En créant votre boutique en ligne, vous ajoutez tous les articles que vous voulez vendre, choisissez un ou plusieurs fournisseurs de paiement (carte bancaire, PayPal…) puis configurez les livraisons. Vous disposez de nombreuses fonctions de gestion de la boutique, avec par exemple le suivi des stocks. L’expérience utilisateur avec le panier et le passage en caisse sont optimisés pour faciliter les ventes, sécurisées par un certificat SSL 256 bits. Un convertisseur de devises et un calcul automatique de la TVA selon l’emplacement géographique de l’acheteur peuvent être intégrés au site. En plus des achats ponctuels, Wiz prend aussi en charge les abonnements récurrents.

Vous pouvez suivre toutes vos commandes depuis le tableau de bord, avec un aperçu du montant et du statut du paiement, ainsi qu’un traitement facilité des remboursements et retours. Avec Wiz, vous pouvez mettre en œuvre des campagnes marketing par email automatiques pour envoyer des promotions et des offres spéciales à vos clients, avec là encore des templates personnalisables pour gagner du temps. La plateforme admet aussi le dropshipping, technique de vente limitant les risques et les coûts d’inventaire.

Wix peut aussi se targuer de proposer une version gratuite assez séduisante et qui n’est pas limitée dans le temps, même s’il faudra passer à une formule payante à un moment pour faire évoluer le site ou dans le cas d’une plateforme marchande. Sans surprise, la qualité du service client est largement détériorée quand on utilise un compte gratuit, ce qui est un inconvénient majeur lorsqu’on a besoin d’aide. Et si Wiz est clairement l’un des meilleurs services de création de site web, il est aussi plus cher que la plupart de ses concurrents. Son offre “light” démarre à un peu plus de 13 euros. Si la version gratuite est trop courte pour votre usage, il ne s’agit donc pas de l’option la plus abordable financièrement. Et comme nous allons le voir, il existe des alternatives moins chères tout aussi intéressantes.

Hostinger, le challenger qui mise sur le rapport qualité-prix

Hostinger Le challenger qui mise sur le rapport qualité-prix A partir de 2,99€ > Hostinger On aime Génération de sites par IA

Génération de sites par IA Qualité et variété des templates proposés

Qualité et variété des templates proposés Interface simple et efficace

Interface simple et efficace Prix très attractif

Prix très attractif Prévu pour le e-commerce On n’aime pas Offre de plugins un peu limitée

Si l’entreprise Hostinger existe depuis 2004, il faut attendre 2019 pour qu’elle lance sa plateforme de création de site web éponyme. Pensée pour aider les petites structures et les indépendants, celle-ci devient rapidement un service incontournable du marché grâce à sa facilité de prise en main et ses petits prix. Le service passe encore un cap en 2023 avec l’introduction de l’AI Website Builder qui révolutionne la manière dont on construit un site internet en minimisant au maximum les coûts et le temps dépensés.

L’un des grands points forts d’Hostinger est la variété et le design des templates proposés. Ils ne sont certes pas aussi nombreux que sur Wix, mais ils sont tous très bien conçus, mêlant créativité et ergonomie. D’ailleurs, ce sont des designers web professionnels qui ont confectionné les templates accessibles depuis la bibliothèque du service. On voit au premier coup d’œil que leur esthétique et leur agencement ne sont pas dus au hasard, et cela fait toute la différence. Et si vous préférez créer votre propre site internet de A à Z avec les outils mis à disposition par Hostinger, c’est bien entendu tout à fait possible.

Passons à l’éditeur web, justement. Pas de ligne de code ici, toute l’interface mise sur le visuel. Le maitre mot ici est la simplicité. La mise en page du site s’effectue à l’aide d’une grille pour vous aider à bien placer les éléments. On retrouve le principe de blocs à déplacer par glisser-déposer, une manipulation à la portée de tous les utilisateurs, même les moins doués en informatique. L’interface minimaliste est un véritable atout pour ceux qui veulent aller à l’essentiel et ne pas se perdre dans des dizaines de fonctions plus ou moins utiles, comme cela peut être le cas sur Wix. Le revers de la médaille est que cette simplicité extrême de la prise en main peut s’avérer limitante dans ses choix. Le système de grille de mise en page empêche par exemple de choisir l’emplacement d’un élément au pixel près, il faut respecter la prédisposition des blocs.

Si vous aimez être pris par la main, Hostinger est la solution adéquate pour vous. Vous êtes accompagné étape par étape et recevez des conseils d’optimisation tout au long du processus de création. La plateforme affiche une liste d’actions à effectuer pour améliorer votre site, encourageant l’utilisateur à toujours chercher à faire mieux.

On peut regretter une offre de widgets, extensions et plugins à intégrer au site pas aussi riche que chez le leader du secteur, mais la sélection à disposition reste suffisante pour la plupart des cas. Et cette limite contribue aussi à ne pas trop se disperser et à se concentrer sur le plus important, point sur lequel Hostinger excelle : simplicité, mais efficacité.

Toujours dans cette optique de créer son site plus rapidement et plus facilement, Hostinger propose un générateur de site internet IA. Celui-ci permet de créer instantanément son site web et de gagner un temps précieux pour lancer plus vite son activité. Vous obtenez votre site web personnalisé en suivant quatre étapes :

Renseigner le nom du site ou de la marque

Sélectionner le type de site web désiré : boutique en ligne, portfolio, blog…

Décrire l’activité, l’identité de la marque, le but du site web

Une fois le site généré par IA à partir de ces renseignements, le personnaliser avec les outils d’IA complémentaire et l’éditeur

Un créateur de logo IA vous permet de créer votre identité visuelle sans l’aide d’un artiste ou d’un graphiste. Le Rédacteur IA permet de générer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche afin d’alimenter le site à ses débuts et d’obtenir immédiatement le référencement. Et avec l’IA Heatmap, vous pouvez analyser en détail le comportement des visiteurs de votre site dans le but de déceler ce qui fonctionne bien ou mal dans la navigation, et ainsi prendre des mesures pour améliorer le site.

Hostinger est également adapté à la pratique du commerce en ligne, avec tous les indispensables du genre : gestion des stocks, possibilité de fixer des rendez-vous avec les clients, ou encore prise en charge des promotions. Plus de 20 méthodes de paiement sont disponibles et la plateforme ne prend aucun frais de transaction. L’IA vient s’inviter ici aussi, avec la rédaction des descriptions produit par IA optimisées SEO avec recherche des mots-clés. L’utilisateur peut aussi générer des vitrines et des pages produits à fort taux de conversion par intelligence artificielle.

Une assistance francophone 24h/24 et 7j/7 est mise à disposition en cas de problème ou de question. L’une des principales forces d’Hostinger est son prix, plus abordable que les tarifs affichés par Wiz. Les offres commencent à 2,99 euros mensuels pour une commande de 48 mois, avec nom de domaine offert et une garantie de remboursement de 30 jours. Un rapport qualité-prix difficilement égalable.

Jimdo, l’alternative qui montre certaines limites

Jimdo L’alternative qui montre certaines limites A partir de 11€ > Jimdo On aime Génération de sites par IA

Génération de sites par IA Existence d’une application mobile

Existence d’une application mobile Prévu pour le e-commerce

Prévu pour le e-commerce Version gratuite plutôt généreuse On n’aime pas Choix de templates limité

Choix de templates limité Formules payantes un peu chères

Jimdo était sans doute l’alternative numéro 1 à Wix avant l’arrivée de Hostinger. La promesse est là encore de créer un site web sans effort, et elle est respectée. L’utilisateur doit répondre à quelques questions pour que le système cerne quel type de site est désiré. À partir des réponses, il va proposer plusieurs modèles et le client n’a plus qu’à choisir son préféré parmi les options présentées. Le site peut ensuite être modifié et personnalisé avec une interface reposant sur les blocs et le glisser-déposer. Il est en revanche nécessaire de strictement respecter la mise en page du thème choisi, vous ne pouvez pas déplacer les éléments à votre guise sur les pages.

Il convient de préciser que Jimdo n’est pas une plateforme qui donne accès à pléthore de templates et à des extensions. Le service mise sur la simplicité au détriment de l’exhaustivité. Le choix n’est donc pas légion, mais reste suffisant pour obtenir un site clair et fonctionnel. Vous avez toutefois accès à une galerie d’images libres de droit afin d’illustrer votre site avec de beaux visuels sans craindre d’être hors-la-loi.

L’un des atouts de Jimdo est l’optimisation automatisée des paramètres SEO. Si vous ne souhaitez pas perdre de temps ou que vous ne savez pas le faire vous-même, cette attention est très appréciable pour améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche sans y investir de temps.

Nous apprécions également l’existence d’une application mobile, qui permet de gérer son site depuis un smartphone ou une tablette quand on n’a pas accès à un PC. C’est bien plus pratique que de passer par une version web et tout le monde ne propose pas. Vous pouvez ainsi laisser votre ordinateur portable à la maison quand vous partez en vacances, ou régler un souci en urgence dans les transports.

Jimdo prend en charge les boutiques en ligne, avec des templates spécialement pensés pour ce type d’activités et de nombreuses fonctions qui y sont dédiées. Gestion des commandes, déclinaisons d’articles, support de nombreux moyens de paiement, possibilité de création de codes de réduction, conformité avec le RGPD, synchronisation automatique des articles sur les pages Facebook et Instagram, création de publicités ciblées pour les réseaux sociaux, tout l’essentiel y est.

La version gratuite de Jimdo se montre plutôt généreuse. C’est clairement l’un des meilleurs produits du moment si vous n’avez pas le budget pour payer un abonnement mensuel. Elle donne accès à la plupart des fonctionnalités, mais l’espace de stockage est limité, le support client moins réactif et les statistiques de visites ne sont pas disponibles. Utiliser un compte gratuit oblige aussi à la diffusion de publicités sur le site et à utiliser un nom de domaine en jimdosite.com, plutôt qu’une adresse personnalisée terminant au choix en .fr, .net, .org, .com…

Si l’offre gratuite est tout à fait convenable, les formules payantes nous semblent un peu chères. Elles commencent à 11 euros par mois et montent jusqu’à 45 euros mensuels pour bénéficier de l’ensemble des avantages. Pour un projet ambitieux, Jimdo peut vite devenir coûteux. La plateforme est plus adaptée pour les petits projets, avec peu de pages, comme un portfolio par exemple.

Foire aux questions (FAQ) sur les créateurs de sites web

Crédit : Carlos Muza / Unsplash

Un créateur de site web, c’est quoi ?

Un créateur de site web est un outil permettant de mettre au point un site web sans aucune connaissance de code ou de développement web. Une telle plateforme intègre des fonctionnalités compréhensibles par le plus grand nombre pour créer facilement un site web correspondant à sa vision. Elle va généralement avoir recours à un système de blocs pour construire ses pages, donner la possibilité d’intégrer des éléments par simple cliquer-glisser et proposer des thèmes et templates par défaut.

Les créateurs de site web sont des services très utiles pour gagner du temps et de l’argent. Il s’agit d’une solution très populaire chez les indépendants et les petites organisations, qui ne peuvent pas se payer un développeur web à plein temps. Les créateurs de site web les plus importants du marché font également office d’hébergeur du site web créé.

Quel est le meilleur créateur de site web ?

Chaque plateforme a ses avantages et ses défauts. Votre choix doit s’effectuer en fonction de vos besoins, qui doivent donc bien être évalués avant se lancer dans le projet. Mais nous considérons que de manière générale, Wix, Hostinger et Jimdo sont les créateurs de site web les plus complets et intuitifs. En optant pour l’un d’entre eux, vous aurez peu de chance de faire fausse route.

Existe-t-il des créateurs de site web gratuits ?

Oui, certaines solutions permettent de créer un site web gratuitement, mais elles sont moins performantes et exhaustives que les plateformes payantes. Vous serez très vite limité en options et il y a de grandes chances que vous veniez à regretter votre choix à moyen et long terme. Si vous désirez vraiment commencer avec une plateforme gratuite, nous recommandons de se diriger vers une formule d’essai ou un plan de base d’une plateforme qui donne ensuite accès à des offres payantes plus avancées. De ce fait, vous pourrez facilement améliorer votre site web en restant chez le même fournisseur, et surtout en conservant le travail déjà effectué.

Combien coûte un créateur de site web ?

Le prix varie selon la plateforme, les fonctionnalités dont on a besoin et si l’hébergement web ou le nom de domaine sont compris ou non. Il est important de bien vérifier toutes les options qui sont incluses dans chaque formule avant de se décider, aussi bien en termes de fonctionnalités que d’espace de stockage disponible ou du nombre de collaborateurs pouvant intervenir sur le site. Dans le cas d’un site commerçant, qui prend en charge les paiements, il faudra souvent opter pour une offre plus chère afin de bénéficier de toutes les possibilités.

Wix est par exemple disponible à partir de 13 euros par mois, tandis qu’Hostinger démarre à 2,99 euros mensuels pendant deux ans pour une commande de 48 mois.

Comment bien choisir son créateur de site web ?

Il y a plusieurs éléments importants à prendre en compte au moment de choisir son créateur de site web. Vérifiez les templates proposés par les plateformes, ainsi que les fonctionnalités avancées et widgets disponibles. En fonction de vos besoins, vous devez choisir un service qui offre suffisamment d’espace de stockage et de volumes de fichiers et dossiers. Les performances du site et la capacité à absorber une certaine quantité de trafic sont évidemment à considérer également. Tous les services sérieux de ce genre sont censés s’être adaptés au format mobile, mais soyez certains de sélectionner une plateforme gérant le responsive design.

La simplicité à prendre en main et à comprendre l’interface est aussi un critère primordial, tout comme l’accès à des outils collaboratifs si vous êtes plusieurs à travailler sur le projet. Ne négligez pas non plus la qualité du support client, qui peut vous sortir de beaux draps en cas de problème. La fréquence des sauvegardes et la précision des mesures analytiques ne doivent pas être oubliées non plus.