Raspberry Pi : créez votre adblocker maison en 10 minutes

Transformer un Raspberry Pi en bloqueur de publicités, c’est possible. Et c’est même simple et rapide grâce à Pi-hole. En 10 minutes, vous aurez non seulement un adblocker efficace, mais aussi la possibilité de surveiller votre réseau Internet.

Crédit : Miiicihiaieil Hieinizilieir / Wikimedia Commons

Les publicités sur Internet ne sont pas forcément toutes mauvaises, mais pourtant certaines peuvent être vraiment envahissantes et pénibles . Sans compter que le contenu n’est pas toujours adapté à vos préférences. Pour cette raison, de nombreux adblockers existent sur PC sous la forme d’extensions pour navigateurs web, d’applications et de navigateurs. Le plus populaire étant probablement l’extension gratuite AdBlock. Sur Android, c’est une autre histoire. Il n’y a pas d’extension disponible donc la seule solution est de passer directement par un navigateur web, tel que Adblock Browser 2.0 qui permet dorénavant de lire les vidéos YouTube sans publicité. Tous ces logiciels sont efficaces, mais ils ne vous proposent pas davantage de fonctionnalités telles que, entre autres, la surveillance du web tracking.

Transformer son Raspberry Pi en adblocker

C’est là que le Raspberry Pi rentre en jeu. Vous pouvez transformer cet ordinateur d’une dizaine d’euros afin de créer votre propre adblocker qui pourra être actif sur tous les appareils connectés à votre réseau. Le Raspberry Pi peut être utilisé en tant que client Pi-hole. C’est un logiciel open source qui filtre tout le trafic Internet afin de bloquer les publicités. Cependant, Pi-hole n’est pas non plus parfait. Il ne peut toujours pas bloquer les publicités sur YouTube ou alors il bloque trop de contenu et vous vous retrouvez avec un site presque vide.

Vous pouvez installer Pi-hole en exécutant un script directement depuis votre Raspberry Pi. Retrouvez le script et plus d’informations sur la configuration de Pi-hole sur le Raspberry Pi Blog et son repository Git. En changeant le serveur DNS de votre routeur avec l’adresse IP du Raspberry Pi, l’adblocker marchera sur tous les appareils de la maison (Android, iOS, PC, etc.). Le processus reste relativement simple et ne devrait pas durer plus d’une dizaine de minutes.

Interface web de Pi-hole / Alex Bate – Raspberry Pi Blog

Une fois Pi-hole installé et correctement configuré, vous verrez toujours les champs où sont d’habitude affichées les publicités, mais ils seront vides. C’est dû au fait que Pi-hole ne bloque pas les publicités en elles-mêmes, mais plutôt le contenu. De plus, en passant par son interface, vous aurez accès à davantage d’informations : les données des publicités bloquées, les sites web qui vous traquent, les journaux de requête HTTP, etc. Pi-hole est open source donc son utilisation est gratuite.

Source : NotebookCheck