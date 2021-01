Remplacer jusqu’à 5 écrans avec les lunettes à réalité augmentée Lenovo ThinkReality A3

Présentées au CES 2021, ces lunettes compatibles PC et smartphones Motorola sont destinées au marché professionnel.

La réalité augmentée a du mal à se frayer un chemin jusqu’aux utilisateurs grand public. L’utilisateur lambda souhaite un produit discret, un tarif raisonnable et une autonomie au moins égale à celle de son smartphone. Malheureusement, aucun produit n’est en mesure d’offrir tout cela aujourd’hui.

Lunettes de réalité augmentée professionnelles. Source : Lenovo

Le monde professionnel est tout autre. Les entreprises ne raisonnent pas en matière d’esthétisme ou de coût si le produit peut augmenter la productivité et présenter un bon retour sur investissement. C’est la direction prise par Lenovo avec ses ThinkReality A3. En effet, s’il est difficile actuellement de proposer un produit attractif pour le plus grand nombre, la technologie paraît suffisamment maîtrisée pour un usage professionnel.

Des caractéristiques pensées pour le professionnel

Contrairement aux lunettes Apple qui devraient sortir courant 2021, les Lenovo ne font pas dans la finesse. Si les lunettes sont clairement plus imposantes que des lunettes de lecture, elles paraissent plus légères et confortables que les casques complets.

Une fois connectées à un ordinateur sous Windows, elles peuvent afficher jusqu’à 5 écrans en simultané. Le multi écran est un gain indéniable en ce qui concerne la productivité et pouvoir les multiplier sans augmenter la taille de l’espace de travail est un atout de taille pour une entreprise. Associées à un ordinateur portable, les utilisateurs qui profitent de voyage en train ou en avion peuvent continuer de travailler efficacement et en toute confidentialité. Impossible pour une personne extérieure de voir ce qu’il se passe sur ces écrans virtuels.

Les ThinkReality A3 sont équipées d’un SoC Snapdragon XR1 (XR pour eXtended Reality) qui pourrait bien être mis à jour d’ici la sortie par la version XR2. On y retrouve également une caméra 8 Mpx et des écrans stéréoscopiques de 1080p.

Une fois connectées à un téléphone équipé du logiciel Motorola ThinkReality, elles permettent des communications audio/vidéo en main libre. Ce genre d’utilisation associée à la caméra frontale permet à un support technique de guider avec précision l’utilisateur via la réalité augmentée.

La grande question qui reste en suspens concerne la qualité des écrans virtuels. En effet, il existe peu de produits capables de restituer confortablement un texte de taille normale comme le casque Varjo VR-1.

Pas de tarif disponible

Les tarifs sont à ce jour inconnus. Ce n’est pas rare que la grille tarifaire ne soit pas disponible pour un produit à usage professionnel. Cela permet de négocier des tarifs sur des volumes ou sur l’impact publicitaire d’un partenariat avec une entreprise renommée .

Les Lenovo ThinkReality A3 devraient être disponibles pour l’été 2021.

Source : ubergizmo