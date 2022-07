Réseau Bouygues Telecom : ce forfait 60 Go à moins de 8€ vous tend les bras

Crédit : Unsplash

Régulièrement, la rédaction de Tom’s Guide s’efforce de vous signaler les offres de forfaits intéressantes piochées dans notre comparateur maison. L’occasion pour les mobinautes en quête d’un nouvel abonnement de trouver potentiellement chaussure à leur pied. Si certains utilisateurs ne jurent que par la 5G et une enveloppe de data conséquente, d’autres sont moins dans le besoin. Notamment les adeptes du télétravail dont le smartphone est invariablement connecté au WiFi.

Inutile dans ce cas d’opter pour un forfait trop cher que vous n’exploiterez pas à sa juste valeur. En ce milieu d’été, Auchan Telecom propose son forfait 4G 60 Go sur le réseau Bouygues Telecom à seulement 7,99 euros par mois. Une offre qui sera disponible jusqu’au 26 juillet prochain. Outre les appels et les SMS/MMS illimités, vous aurez le droit à 12 Go de données mobiles incluses depuis l’Europe et les DOM. À noter que son petit frère, le forfait 30 Go ne vous coûtera que 5,99 euros par mois. Les deux offres sont sans engagement. Plus de détails ci-dessous :

