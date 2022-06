Resident Evil 4 Remake : Capcom annonce officiellement le jeu d’horreur pour 2023

C’est officiel. Le remake de Resident Evil 4 est bel et bien en cours de développement. Capcom vient d’officialiser le jeu d’horreur ainsi que sa date de sortie prévue pour 2023. Le studio a aussi partagé un teaser angoissant.

Après plusieurs années de rumeurs, Capcom a enfin officialisé le remake de Resident Evil 4 à l’occasion du PlayStation State of Play 2022. Resident Evil 4 Remake fait parler de lui depuis la sortie de Resident Evil 3 Remake en avril 2020. Capcom a confirmé la date de sortie de Resident Evil 4 Remake. Il sortira le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam.

Resident Evil 4 Remake – Crédit : Capcom

Le géant japonais en a aussi profité pour partager un teaser du jeu d’horreur. Il a également annoncé du contenu VR pour le PlayStation VR2. Le prochain casque de réalité virtuelle de Sony devrait bientôt arriver, mais il n’a pas encore de date de sortie précise. D’ailleurs, Resident Evil 4 VR est sorti l’année dernière sur l’Oculus Quest 2 qui s’appelle désormais Meta Quest 2.

Le remake de Resident Evil 4 proposera « une horreur de survie adaptée à 2023 »

Le remake de Resident Evil 4 est « développé pour atteindre une qualité de pointe pour une horreur de survie adaptée à 2023, tout en préservant l’essence du jeu original », explique Capcom. Ainsi, le remake conservera les codes de la franchise « en lui apportant une touche de fraîcheur » et « en gardant l’essence de sa direction ». Les graphismes seront améliorés et le scénario sera réimaginé. On s’attend aussi à ce que les contrôles soient optimisés pour s’adapter aux jeux modernes.

Le teaser ci-dessous de Resident Evil 4 Remake partagé par Capcom nous plonge dans l’ambiance horrifique du jeu sorti en 2005 sur GameCube. D’ailleurs, Resident Evil 4 est souvent considéré comme étant l’un des meilleurs jeux de la franchise. C’est aussi le dernier opus de la série à avoir été développé par Shinji Mikami. Ce dernier n’est autre que le principal créateur de Resident Evil.

Enfin, Resident Evil 4 plonge le joueur dans la peau de Leon S. Kennedy six ans après la catastrophe biologique de Racoon City. Leon S. Kennedy, l’un des seuls survivants de cette catastrophe, a été recruté pour secourir la fille kidnappée du président des États-Unis.

Source : IGN