Resident Evil 4 VR : date de sortie sur l’Oculus Quest 2 et des extraits de gameplay dévoilés

Oculus a partagé de nouvelles informations sur Resident Evil 4 VR. Le remaster en réalité virtuelle sortira en exclusivité sur l’Oculus Quest 2 plus tard cette année. Des extraits de gameplay ont également été dévoilés.

Annoncé par surprise lors du Resident Evil Showcase il y a quelques jours, Resident Evil 4 VR est développé par Armature Studio en collaboration avec Capcom et Facebook Oculus. À l’occasion de l’Oculus Gaming Showcase, le jeu a été présenté plus en détail avec une fenêtre de sortie. Des extraits de gameplay ont aussi été dévoilés. Resident Evil 4 VR sortira plus tard cette année en exclusivité sur l’Oculus Quest 2, le casque compact de réalité virtuelle.

Resident Evil 4 VR – Crédits : Facebook Oculus / Armature Studio / Capcom

Les joueurs pourront donc bientôt incarner Leon S. Kennedy à la première personne et affronter des hordes de zombies dans le jeu de survival horror initialement sorti en 2005 sur la GameCube. Décidément, 2021 est une excellente année pour les fans de la franchise. Entre Resident Evil Village attendu pour le 7 mai 2021 sur consoles et PC avec la fameuse géante Lady Dimitrescu et la série d’animation Netflix Resident Evil Infinite Darkness, il y a largement de quoi faire.

Resident Evil 4 VR se dote de nouvelles fonctionnalités, mais l’expérience est similaire

Le gameplay du remaster de Resident Evil 4 a évidemment été modifié pour être approprié à la réalité virtuelle. Par exemple, vous pourrez déplacer Leon avec le stick analogique de la manette Touch de l’Oculus Quest 2. Le développeur Armature a également ajouté la possibilité de se téléporter pour améliorer l’expérience de jeu.

De plus, l’immersion sera renforcée par le nouveau système d’armes. Vous devrez ramasser toutes les armes et les objets dans le monde du jeu. Par exemple, vous ne dégainerez pas votre pistolet en le sélectionnant depuis le menu, mais en le récupérant directement depuis le holster de Leon.

Bien que de nouvelles fonctionnalités aient été ajoutées, l’expérience de Resident Evil 4 VR reste similaire à celle du jeu GameCube. Les cinématiques sont parfaitement identiques. Les animations et les textures ont quant à elles été recréées pour un meilleur rendu général. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation ci-dessous, l’ambiance horrifique promet d’être au rendez-vous dans Resident Evil 4 VR.

