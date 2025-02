Retour de la tueuse de vampires : Sarah Michelle Gellar reprend le rôle de Buffy !

C’est en 1992 que la première itération de l’histoire de Buffy la tueuse de vampires fait son apparition, sous le titre Buffy, tueuse de vampires. Il s’agit alors d’un film dont le scénario a été écrit par Joss Whedon, avec Fran Rubel Kuzui à la réalisation. Le rôle de la tueuse était alors porté par Kristy Swanson. Hélas, le résultat ne fut pas à la hauteur des attentes de Joss Whedon, ni du public, le sujet ayant été traité sur le ton de la comédie parodique, ce qui ne correspondait pas du tout à l’histoire imaginée par Joss Whedon.

Heureusement, en 1996, la FOX décide de prendre contact avec celui-ci afin de développer le sujet de manière différente, sous forme de série télévisée. Après la production d’un pilote (qui n’a pas été diffusé), le projet est refusé par la FOX (pourtant à l’origine de la demande) et la NBC. Par chance, la chaîne The WB y voit quelque chose et décide de commander une saison, qui sera la première sur un total de sept (cinq diffusées par The WB et deux par UPN) de 1997 à 2003.

La série, aujourd’hui devenue culte, est disponible, en France, sur la plateforme de streaming à abonnement Disney+. Les personnages, qu’ils soient gentils, méchants ou les deux (selon leur parcour) sont adorés par les fans. De Cordélia à Spike en passant par Angel (pour qui un spin-off de cinq saisons a été diffusé), mais aussi Giles, Willow, Alex (Xander en anglais), Oz, Anya, Dawn, Tara et les autres.

La série a d’ailleurs eu droit à une réunion d’anniversaire pour fêter ses 20 ans avec les retrouvailles de l’ensemble du cast.

Le Retour de Buffy sur Hulu imminent ?

Depuis la fin de la série en 2003, de nombreux projets de reboot ont été évoqués, notamment par Disney, qui dispose des droits via son rachat de Hulu. Si le nom de Joss Whedon avait été cité pour reprendre le projet, ce n’est plus le cas aujourd’hui, suite aux problèmes liés à son comportement lors de la réalisation des séries Buffy et Angel.

De plus, pendant des années, l’actrice principale de Buffy contre les Vampires a toujours rejeté l’idée de réaliser un reboot de quelque type que ce soit, arguant que le lore tel quel était parfait (ce qui n’est pas faux). Cependant, en décembre dernier, elle a fait part de son changement d’avis.

Invitée du Drew Barrymore Show avec Christian Slater pour parler de la série Dexter: Original Sin. L’actrice a indiqué que travailler sur le reboot de Dexter (et voir celui de Sex and the City) lui avait fait comprendre qu’il existe de nombreuses façons de traiter le retour d’un héro ou d’une héroïne de séries passées, et que l’idée d’appliquer ce type de recette à Buffy ne lui était pas indifférente.

Mais l’actrice ne pensait cependant pas à un prequel : “ça peut être n’importe quoi. C’est un univers. Et cela vous fait réaliser que dans ce monde, nous avons besoin de ces héros, je pense, plus que jamais”.

Suite à cette interview, Hulu a pris contact avec elle pour lui faire part de son projet en cours de reboot de la série Buffy contre les Vampires. D’après le magazine Deadline le projet serait bien avancé et l’arrivée de Sarah Michelle Gellar pourrait lui donner un coup de boost.

Le sujet traité par cette nouvelle série serait une suite de l’univers de Buffy, avec l’arrivée d’une nouvelle élue, Sarah Michelle Gellar reprenant le rôle de Buffy Summers, mais sans doute de façon sporadique. La réalisation est confiée, pour le pilote en tout cas, à Chloé Zhao (oscarisée pour le film Nomadland) et l’écriture du pilote à Nora et Lilla Zuckerman (Poker Face).

Pour la suite, il n’y a plus qu’à attendre, mais il semblerait qu’au-delà du pilote, Hulu ait déjà prévu une saison complète. Quant au retour des autres membres du casting original, il y a fort à parier que certains seraient ravis de participer (leur enthousiasme pour la série était évident lors de l’épisode de retrouvaille pour les 20 ans). La série sera sans doute disponible sur la plateforme Disney+ en France.

Les reboot de séries cultes ont le vent en poupe à l’heure actuelle, comme celui de Harry Potter en cours chez Warner (qui sera sans doute diffusé sur Max), celui de X-Files ou de Code Quantum, ou dernièrement celui de La petite maison dans la prairie par Netflix.