Ring Intercom transformera votre smartphone en interphone

Les sonnettes connectées permettent d’interagir avec un visiteur directement depuis votre smartphone. Et ce même si vous n’êtes pas chez vous. Riches en fonctionnalités, ces dispositifs sont toutefois généralement l’apanage des habitations individuelles. Et pour cause, les personnes vivant dans des immeubles sont bridées par le système d’interphone déployé. C’est justement dans cette brèche qu’Amazon compte s’engouffrer en lançant le Ring Intercom.

Son principe ? Il s’agit d’un boîtier qui s’appareille sur l’interphone installé dans votre appartement. Une fois connecté au WiFi, il vous offre la possibilité d’interagir avec vos visiteurs directement depuis votre smartphone. « Il vous permet d’accéder sans clé à votre immeuble et vous donne la possibilité de parler aux visiteurs qui sonnent à votre interphone, que vous soyez chez vous ou en déplacement », détaille l’entreprise dans son communiqué.

Ring veut faciliter la vie des résidents d’immeubles

Livreur, ami, nounou… Grâce à ce dispositif, vous recevrez une notification dès qu’une personne sonne à l’interphone. Vous pourrez communiquer avec elle depuis l’application Ring avant d’ouvrir la porte à distance. Et ce même si vous vous trouvez à des milliers de km ou simplement allongé dans votre baignoire.

Logique de groupe oblige, les livreurs Amazon seront les premiers à bénéficier de la « vérification automatique » dans l’app Ring qui les dispensera de sonner. Une fois reconnus, ils auront le feu vert pour entrer et laisser vos colis en sécurité à l’intérieur du bâtiment. À terme, vos visiteurs de confiance pourront également récupérer des clés virtuelles. Ce faisant, ils accéderont à votre immeuble via leur smartphone « sans avoir à récupérer des doubles de clés ou des badges », précise la firme. Des clés virtuelles qui pourront être désactivées quand bon vous semble.

Évidemment, il faudra que votre interphone soit compatible avec le système Intercom. Ring promet une compatibilité avec la majorité des systèmes d’interphones existants. Vous pouvez vérifier si c’est le cas en remplissant ce formulaire. Ring Intercom sera lancé en France au début de l’année prochaine. Son prix n’a toutefois pas encore été dévoilé.

