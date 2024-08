Ryzen 9000 : les nouveaux processeurs d’AMD seront moins chers, enfin une bonne nouvelle

Bonne nouvelle pour les portefeuilles : les nouveaux processeurs AMD Ryzen 9000 semblent vouloir démocratiser la haute performance. Selon les premières fuites, les prix seraient plus attractifs que ceux de la génération précédente.

Ryzen 9 9950X

Une fuite de prix concernant les prochains processeurs AMD Ryzen 9000 vient de faire grand bruit. Selon des informations provenant de grands distributeurs américains, ces nouvelles puces devraient être bien moins chères que leurs prédécesseurs de la série 7000.

Jusqu’à 100 dollars de moins pour le Ryzen 9000 le plus cher

Si l’on en croit ces révélations, le Ryzen 9 9950X serait proposé à 599 dollars, contre 699 dollars pour le 7950X. Le Ryzen 9 9900X pourrait quant à lui être affiché à 449 dollars, contre 549 dollars pour son prédécesseur.

Voici donc la liste des prix pour la série AMD Ryzen 9000 comparé aux Ryzen 7000 :

Ryzen 9 9950X : 599 $ (- 100 $)

599 $ (- 100 $) Ryzen 9 9900X : 449 $ (- 100 $)

449 $ (- 100 $) Ryzen 7 9700X : 359 $ (- 40 $)

359 $ (- 40 $) Ryzen 5 9600X : 279 $ (- 20 $)

En descendant en gamme, le Ryzen 7 9700X serait proposé à 359 dollars (contre 399 dollars) et le Ryzen 5 9600X à 279 dollars (contre 299 dollars). Malheureusement, il n’existe pas encore de prix officiels en euros pour les nouveaux processeurs AMD Ryzen 9000. Les informations que nous avons actuellement proviennent de fuites concernant les prix en dollars américains et il faudra à cela ajouter TVA, frais de transport, marges des distributeurs et autres joyeusetés. Nous avions par ailleurs déjà de premiers indices si leurs éventuels prix en euros.

Malgré tout, leur cohérence et leur provenance de plusieurs sources rendent la possibilité d’une telle baisse de prix assez crédible.

Ces tarifs agressifs pourraient permettre à AMD de profiter des difficultés actuelles d’Intel, marqué par des problèmes de stabilité sur certaines de ses dernières générations de processeurs. Des prix plus attractifs pourraient inciter les consommateurs à se tourner vers les nouvelles puces AMD. D’ailleurs, Intel a entamé une transformation radicale en annonçant la suppression de milliers d’emplois.

Quoi qu’il en soit, cette fuite est une excellente nouvelle pour les amateurs de PC. Si elle se confirme, les processeurs Ryzen 9000 pourraient offrir un excellent rapport qualité-prix. Reste à voir si AMD parviendra à tenir ses promesses en termes de performances. La réponse définitive viendra avec le lancement officiel des Ryzen 9000, prévu pour le 8 août pour les modèles Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X, et le 15 août pour les Ryzen 9.

Source