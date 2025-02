Samsung : de nouvelles fuites sur le prochain smartphone à 3 volets

Crédit : Samsung

Lors du Galaxy Unpacked du mois de janvier, Samsung avait annoncé le lancement d’un téléphone à 3 volets dans les projets de 2025 aux côtés de lunettes connectées et d’un casque de réalité virtuelle entre autres. Ainsi, l’entreprise sud-coréenne ambitionnait de sortir 4 smartphones pliants pour cette année : le Galaxy Z Flip 7 et le Z Fold 7, le Galaxy Z Flip FE et le mystérieux smartphone pliable en 3.

Il y a quelques semaines, le leaker Yeux1122 avait même dévoilé son probable nom, le Galaxy G Fold et son système de pliage. Il ne devrait pas se replier en forme de Z comme le Huawei Mate XT, mais disposer d’écrans latéraux qui se déplient et se replient sur un écran central. Notez par contre que le Huawei Mate XT n’est pour le moment commercialisé qu’en Chine, laissant ainsi le champ libre à Samsung pour le moment sur le marché international des smartphones à 3 volets.

La production du prochain tri-fold de Samsung devrait débuter en avril 2025

Selon le média sud-coréen ET News (via @Jukanlosreve), la production de masse du nouveau smartphone pliable en 3 volets est prévue pour le mois d’avril, laissant supposer un lancement lors du prochain Galaxy Unpacked cet été et une commercialisation un peu plus tard, sans doute à la rentrée scolaire 2025 ou pour Noël.

D’après les rumeurs, l’écran devrait mesurer 9,96 pouces de diagonale lorsqu’il est déplié, ce qui atteint quasiment la taille d’une petite tablette, et 6,54 pouces lorsqu’il est replié. Comparé au Huawei Mate XT dont l’écran mesure 10,2 pouces, il est légèrement plus petit. Pour ne pas imposer un smartphone trop lourd et trop encombrant, Samsung aura volontairement retiré le système capacitif pour le rendre plus fin. Il sera ainsi incompatible avec le stylet S Pen, contrairement aux autres smartphones pliants.

L’écran devrait égaler le Galaxy Z Fold 6 en termes de luminosité de l’écran (2 600 nits) et de vitesse de charge filaire (25 W), mais par contre, il devrait être nettement plus cher que les autres smartphones pliants de cette année.