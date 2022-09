Samsung Galaxy : comment stopper l’activation intempestive de Bixby ?

En guise d’alternative à Google Assistant, les utilisateurs de Samsung Galaxy peuvent opter pour Bixby, la solution maison du constructeur. Cet assistant personnel offre plusieurs fonctionnalités à l’instar de Bixby Voice. Il s’agit d’un assistant vocal à qui vous pouvez poser des questions et donner des instructions précises. Bixby vous permet aussi de déverrouiller le téléphone avec votre voix.

L’assistant embarque également Bixby Home qui vous permet de suivre vos réseaux sociaux, d’obtenir des suggestions sur vos centres d’intérêt ou encore d’accéder plus rapidement à vos services fétiches. De son côté, Bixby Reminder gère vos rappels tandis que Bixby Routines vous recommande des routines pour optimiser l’utilisation de votre smartphone.

Bixby : comment désactiver l’activation avec la touche latérale ?

Nombre d’utilisateurs peinent toutefois à être convaincus par cet assistant personnel. Et celui-ci a le don d’en agacer plus d’un, Bixby se mettant en route après un appui prolongé sur le bouton latéral. Pour le remapper, voici comment procéder :

Il faut dans un premier temps accéder aux paramètres rapides.

Pour ce faire, glissez votre doigt à deux reprises vers le bas pour afficher le panneau des notifications puis les quatre boutons du haut.

Touchez ensuite le bouton « allumage ».

Accédez aux Paramètres de la touche latérale.

Dans la section Appui prolongé, cochez « Menu Éteindre ».

Sur certains smartphones, Bixby peut également s’activer par défaut après un double appui sur la touche latérale.

Pour remapper le double appui, rendez-vous dans les paramètres et tapez « touche latérale » dans la barre de recherche.

Dans la section Double Appui, cochez une autre option (ouverture de l’appareil photo, de Samsung Wallet ou de l’application de votre choix). Vous pouvez également désactiver le double appui.

Bixby : comment désactiver l’appui prolongé sur les anciens Galaxy ?

Pour en finir avec l’appui prolongé, la méthode diffère si vous utilisez un smartphone Galaxy plus ancien (Galaxy S8, S8+, Note 8, Galaxy S9, S9+, Note 9, Galaxy S10). Contrairement aux modèles récents comme les Samsung Galaxy S22, ces téléphones sont équipés d’un bouton d’alimentation et d’un bouton Bixby distincts. La procédure pour désactiver le lancement de Bixby via l’appui prolongé est donc plus laborieuse.

Avant toute chose, connectez vous à votre compte Samsung.

Sur l’écran d’accueil, maintenez votre doigt enfoncé sur un espace vide jusqu’à l’apparition de plusieurs panneaux.

Faites glissez votre doigt vers la droite pour atteindre le dernier panneau sur la gauche. Désactivez Bixby Home en cochant la case.

Il n’est pas possible de désactiver complètement le bouton Bixby dans One UI. Vous pouvez toutefois le reléguer à une double pression. Pour ce faire :

Ouvrez les paramètres puis rendez-vous dans les Fonctions avancées .

. Dans la section Touche Bixby, sélectionnez Double appui pour ouvrir Bixby.

Comment désactiver le « Hi Bixby » ?

Pour ouvrir l’assistant vocal, il suffit de dire « Hi Bixby » et d’exprimer votre requête. Mais vous pouvez éliminer cette voie d’accès qui peut entraîner des ouvertures inopinées (et donc agaçantes).

Lancez l’application Bixby.

Cliquez sur l’engrenage des paramètres.

Décochez l’option Réveil vocal.