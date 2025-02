Samsung Galaxy S25 Ultra : son écran nouveau vainqueur du classement DXOMARK

Samsung Galaxy S25 Ultra

Le laboratoire de tests indépendant DXOMARK vient de publier les résultats de ses tests pour l’écran du Galaxy S25 Ultra. Et le dernier fleuron de Samsung prend la tête du classement pour la qualité de son écran.

La gamme des Galaxy S25 a fait son entrée officielle fin janvier pour débuter sa commercialisation le 6 février. Sans surprise pour le lancement, Samsung a largement mis l’accent sur l’arrivée de l’IA toujours plus intégrée, occultant partiellement les innovations matérielles, il est vrai beaucoup plus limitées cette année.

C’est cependant le modèle Ultra qui a concentré le plus de nouveautés. Côté écran, il intègre une vitre Gorilla Armor 2 composée de vitrocéramique particulièrement résistante aux chocs. La différence avec le Galaxy S24 n’est pas particulièrement impressionnante mais on s’en contentera car le S24 obtenait déjà d’excellents résultats dans les tests.

Galaxy S25 Ultra, un pro de l’antireflet

Les tests d’écran regroupent plusieurs critères et en premier la lisibilité. Même en plein soleil, grâce à une luminosité élevée et un écran anti-reflet efficace, la qualité d’affichage du S25 Ultra est excellente. Il est amusant de constater que dans ce domaine 2 smartphones font mieux et notamment le S24 Ultra, son prédécesseur (l’autre étant le Honor Magic6 Pro).

La gestion des reflets devient une spécialité de Samsung qui a déployé sur sa dernière TV QD-Oled, la S95D, une techno anti-reflet vraiment bluffante.

Le S25 Ultra démontre aussi des progrès notables en matière de précision des couleurs, réduisant efficacement les écarts de teinte visibles sous divers angles.

Galaxy S25 Ultra : la restitution vidéo au top

Mais c’est sans doute dans le domaine de la vidéo que le S25 Ultra s’impose devant ses concurrents pour sa capacité à restituer le contenu vidéo quel que soit l’environnement lumineux.

En revanche, en ce qui concerne le comportement de l’écran tactile, le S25 Ultra reste un peu en retrait laissant la première place au Google Pixel 7 Pro.

En prenant la première place, l’écran du S25 Ultra détrône les Google Pixel 9 Pro et Pro XL.

DXOMARK n’a pas encore publié l’intégralité des résultats qui concernent le Galaxy S25 Ultra, mais il est probable qu’il affiche de bons résultats dans la plupart des catégories. À suivre.