Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5 : leur date de sortie se précise

Selon Jon Prosser, Samsung aurait fixé la date de présentation du Galaxy Z Fold 4, du Galaxy Z Flip 4 et des Galaxy Watch 5 au 10 août 2022. Le géant sud-coréen ouvrirait les précommandes dans la foulée, avec une disponibilité fin août.

Z Fold 4 (concept) © OnLeaks

Samsung s’apprête à présenter sa toute nouvelle génération de smartphones pliables. Selon Jon Prosser, cela pourrait arriver bientôt : d’ici à la fin de l’été, et ce, en dépit de la pénurie de puces et des difficultés de production. Le calendrier de production habituel du géant sud-coréen ne serait donc pas impacté selon le célèbre informateur, qui dévoile les éventuelles dates de sorties.

Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : une sortie le 10 août 2022 envisagée

D’après les informations relayées par le célèbre informateur, la présentation des deux nouveaux smartphones pliants est prévue le mercredi 10 août 2022. Une conférence estivale Unpacked aurait donc lieu à cette occasion, comme l’année dernière. En effet, les Z Fold 3 et Z Flip 3 avaient été présentés le 11 août, en milieu d’après-midi.

Les précommandes pour les smartphones pliables seraient ouvertes juste après la conférence, selon Prosser. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 serait proposé en noir, vert et beige, alors que le Z Flip 4 serait décliné en Graphite, Violet, Or, Rose et Bleu. Sa fiche technique complète avait fuité la semaine dernière, pour rappel. L’informateur précise qu’ils seront disponibles à l’achat le 26 août 2022.

D’ailleurs, le Galaxy Z Fold 4 devrait être plus puissant que les Galaxy S22. Samsung aurait en outre prévu de lancer une version plus chère de son Galaxy Z Fold 4 avec 1 To de stockage.

Samsung profiterait de la conférence Unpacked pour présenter les Galaxy Watch 5. Il s’agira d’une nouvelle génération de montres connectées, avec trois modèles : la Watch 5 (40 mm), la Watch 5 (44 mm) et la Watch 5 Pro (46 mm). Les précommandes s’ouvriraient là aussi juste après la conférence, avec une disponibilité le 26 août.