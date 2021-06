Samsung va bien présenter un processeur Exynos avec un GPU AMD, c’est officiel

À l’occasion du Computex 2021, AMD a officiellement confirmé son partenariat avec Samsung pour les smartphones. L’entreprise coréenne dévoilera ses premiers processeurs Exynos avec une partie graphique signée AMD plus tard dans l’année, et ceux-ci équiperont les smartphones haut de gamme de 2022.

En 2019, Samsung avait annoncé un partenariat avec AMD pour utiliser une technologie graphique personnalisée basée sur l’architecture graphique RDNA 2 hautement évolutive d’AMD.

AMD Exynos – Crédit : AMD

La prochaine génération de SoC Exynos de Samsung sera dotée d’une technologie graphique personnalisée basée sur l’architecture RDNA 2 d’AMD qui permettra aux smartphones du fabricant coréen de bénéficier des technologies de raytracing et d’ombrage à taux variable.

En plus de ce partenariat sur les smartphones, AMD a annoncé que la technologie RDNA 2 sera intégrée dans les Model S et Model X de Tesla. Les voitures de Tesla sont déjà équipées d’un chipset Ryzen intégré, et les nouvelles Model S et X recevront GPU RDNA 2 qui permettra de jouer à des jeux AAA en voiture.

Le Galaxy S22 profitera d’une puce graphique signée AMD

Samsung a clairement indiqué que son prochain chipset phare Exynos sera doté d’un GPU AMD, ce qui laisse penser qu’il s’agira du futur Exynos 2200. Ce dernier équipera notamment les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra début 2022. Cependant, si on en croit les fuites les plus récentes, ce processeur sera d’abord introduit dans les ordinateurs portables d’ici la fin de l’année.

Grâce à son GPU AMD, on imagine que le prochain Exynos sera beaucoup plus puissant que les puces haut de gamme de Qualcomm. Ces dernières utilisent des GPU Adreno, qui ne sont pas aussi performants. Les processeurs Exynos de Samsung ont souvent été critiqués pour leur GPU moins puissant et leurs performances limitées, mais ce nouveau partenariat avec AMD devrait les placer devant ses concurrents chez Qualcomm.

Il faudra que Samsung précise en quoi les GPU AMD seront utiles pour les jeux mobiles. En effet, peu de jeux actuellement donnent du fil à retordre aux Snapdragon 888 et Exynos 2100, mais ces nouvelles puces pourraient donner envie aux développeurs de repousser les limites graphiques dans leurs jeux.

Samsung devrait révéler sa prochaine génération de SoC Exynos dans les mois à venir. En plus d’un processeur Exynos conçu en partenariat avec AMD, Samsung devrait également travailler avec Olympus pour la partie photo de ses smartphones.

