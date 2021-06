Tesla : les nouvelles Model S et X sont aussi puissantes qu’une PS5 grâce à AMD

Grâce aux composants d’AMD présents dans les nouvelles Tesla haut de gamme, les véhicules sont désormais aussi puissants que les nouvelles Xbox Series X et PS5, et peuvent par conséquent vous permettre de jouer à certains jeux AAA récents.

Tesla AMD RDNA 2 – Crédit : AMD

Lorsque Tesla a dévoilé les versions redesignées de ses Model S et X en début d’année, le constructeur a beaucoup insisté sur les nouvelles capacités de son système d’infodivertissement. En effet, Tesla a intégré une console de 10 téraflops à l’intérieur de ses voitures, ce qui les rend aussi puissantes que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Selon TESLA, son système d’infodivertissement sera basé sur la plateforme Tesla Gaming Arcade. Il est doté d’un écran principal Cinematic Display de 17 pouces d’une définition de 2200 x 1300 et d’un écran secondaire pour les passagers de la deuxième rangée.

AMD confirme son partenariat avec Tesla au Computex 2021

Lors de sa présentation au Computex, Lisa Su, PDG d’AMD, a confirmé les fuites récentes qui annonçaient que les Tesla allaient proposer des cartes AMD, tout en précisant que les nouvelles Tesla seront équipées d’APU AMD, et non de véritables GPU Big Navi.

Selon Lisa Su, les Tesla sont équipés d’une carte graphique discrète, ainsi que d’une carte graphique RDNA 2. Cette dernière s’activera uniquement lorsque vous jouerez à un jeu exigeant une grande puissance graphique. Cela permettra d’économiser de la batterie, bien qu’il ne soit possible de jouer qu’à l’arrêt.

D’après Elon Musk, vous pourrez connecter des manettes sans fils et jouer à The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077 sur un des écrans des Tesla Model S et X. Les voitures électriques se transformeront donc bientôt en véritables consoles géantes.

Il faudra attendre que les premiers clients aient reçu leurs modèles d’ici quelques semaines afin d’avoir une meilleure idée des performances de ce nouveau système d’infodivertissement. Tesla a indiqué que la production avait une semaine de retard, mais nous ne savons pas si cela est lié à ce nouveau partenariat. Tout comme la production de PS5 et de Xbox Series X, les Tesla sont également touchées par la pénurie de composants.

Source : AMD