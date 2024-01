Soldes d’hiver Cdiscount 2024 : toutes les offres à ne surtout pas manquer 

Si vous avez envie de vous acheter un nouvel ordinateur ou alors que vous cherchez des objets connectés pour votre maison, alors c’est le moment ou jamais de faire de bonnes affaires ! En effet, les soldes d’hiver viennent de débuter ce 10 janvier et Cdiscount propose déjà de nombreuses offres très intéressantes. Bien évidemment, vous aurez jusqu’au 8 février pour profiter de réductions. Cependant, les produits les plus intéressants risquent de partir rapidement, alors mieux vaut ne pas trop tarder.

Comme toujours lors de ces événements, la rédaction de Tom’s Guide a cherché pour vous les meilleures offres Cdiscount pour les soldes d’hiver. Enfin, cette sélection sera régulièrement mise à jour.

Les meilleures offres Cdiscount pour les soldes d’hiver 2024

Apple iPhone 14 Pro 256 Go

Il reste visiblement encore des stocks neufs de l’iPhone 14 Pro, le smartphone haut de gamme d’Apple de l’année dernière. Evidemment, il va rester encore largement d’actualité pendant de nombreuses années. Grâce à sa puce A16 Bionic, l’appareil est un monstre de puissance, vous permettant de lancer n’importe quel jeu vidéo de l’App Store dans des conditions optimales, que ce soit Genshin Impact ou encore Call of Duty Mobile.

Son écran Pro Motion 120 Hz épaulé par la technologe Always-on lui permet d’être au niveau face aux téléphones Android qui intègrent ces fonctionnalités depuis de nombreuses années. La réduction actuelle vous permet d’économiser 80 € sur un téléphone déjà très haut de gamme.

PC Portable Lenovo Legion 5 17,3 ” FHD RTX 3070

Envie d’un ordinateur portable pour jouer et travailler ? Le Lenovo Legion 5 est taillé pour une utilisation polyvalente. Grâce à son processeur AMD Ryzen 7 5800H et son GPU RTX 3070, vous pourrez lancer n’importe quelle application gourmande de montage photo ou vidéos. Ses 16 Go de RAM restent encore largement utilisables en 2024.

Sa dalle IPS de 144 Hz vous permet de profiter d’une fluidité à toute épreuve dans les jeux appropriés comme les FPS multijoueur. Sa taille de 17,3 pouces est également idéale puisque vous profiterez d’un grand écran confortable. Attention, Windows n’est pas installé dessus. Il vous faudra donc acheter une clé d’activation que vous pourrez trouver à prix dérisoire sur Cdiscount.

TV Samsung 65Q70B TV QLED 4K UHD 65″

Excellent deal pour cette grande TV de 65 pouces et sa technologie QLED. Meilleur contraste et colorimétrie plus large qu’une simple dalle LCD. L’appareil est compatible avec de nombreuses normes HDR comme HDR10 et HDR10+. Sa dalle de 100 Hz passe à 120 Hz dès qu’une PS5 ou Xbox Series X est branchée car à sa connectique HDMI 2.1, nécessaire pour faire tourner les titres compatibles en 4K 120 FPS.

De plus, la marque coréenne n’a pas oublié d’intégrer l’AMD FreeSync Premium Pro afin de synchroniser la fréquence de rafraichissement de l’écran avec celui du processeur graphique. Ceci évite donc les effets désagréables comme le ghosting, le stuttering ou encore le tearing.

Les autres offres des soldes d’hiver 2024

Vous devez vous en douter, mais Cdiscount n’est pas la seule enseigne à participer aux soldes d’hiver 2024. Actuellement, tous les grands acteurs du secteurs proposent des prix cassés sur une large sélection de produits. Nous avons donc cherché pour vous les meilleures offres des différents sites spécialisés dans l’high tech. De même, pour les personnes cherchant des objets précis, nous avons réalisé des sélections par produit. Voici tous nos sujets autour des soldes d’hiver 2024.

