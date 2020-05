Spider-Man: New Generation, quel personnage a été le plus difficile à animer ?

Spider-Man: New Generation a impressionné le public et la critique par ses prouesses visuelles et son style novateur. Si le film a remporté un Oscar, c’est parce-que les équipes des effets spéciaux ont travaillé dur, en particulier sur un des personnages principaux du film.

Michael Lasker, superviseur des effets spéciaux de Spider-Man: New Generation, a évoqué lors d’une Watch Party les costumes des différents héros et vilains du film. Il a notamment confié que le plus complexe à animer était celui d’Olivia Octavius, alias Docteur Octopus.

Dans l’univers du jeune Miles Morales, le Docteur Octopus est en effet une femme. Cette grand antagoniste de Spider-Man: New Generation a elle aussi des tentacules, mais ceux-ci sont assez différents de ceux du personnage rencontré dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi. Ses bras articulés ressemblent à des longs tubes sortant de conduits métalliques placés dans son dos. Les tentacules sont transparents et présentent donc différents reflets à chaque mouvement, ce qui a représenté un travail minutieux pour les équipes d’effets spéciaux.

« Le costume du vilain Doc Ock était la tenue la plus complexe que nous ayons créée. Ses tentacules ont une géométrie de fil fx publiée sur une base plan par plan, et sa combinaison a une diffusion sous la surface, du chrome et d’autres métaux et des matériaux translucides. », a expliqué Michael Lasker sur Twitter.

Docteur Octopus de retour dans Spider-Man : New Generation 2 ?

Et ce dernier pourrait bien devoir se replonger dans cette lourde tâche. Le réalisateur Rodney Rothman a en effet sous-entendu un possible retour d’Olivia Octavius dans Spider-Man : New Generation 2. « Nous pensons que Liv est un personnage qui n’a pas disparu de l’histoire et qui, à bien des égards, est notre méchante la plus puissante. », avait-il alors déclaré.

Il faudra toutefois être patient découvrir cette suite tant attendue. Les retards dans le calendrier des sorties Sony ont poussé le studio à reporter le film au 7 octobre 2022. D’ici là, on pourra retrouver l’homme-araignée dans Spider-Man 3, qui sortira finalement le 5 novembre 2021.

