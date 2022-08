Spider-Man No Way Home : des images inédites dévoilées

Sony et Marvel Studios veulent capitaliser sur le succès fulgurant de Spider-Man : No Way Home. Une nouvelle version avec 11 minutes de séquences inédites sera prochainement diffusée au cinéma. Et voici un teaser en guise d’avant-goût !

Tobey Maguire dans une séquence inédite de No Way Home – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Fort de près de 2 milliards de dollars engrangés dans le monde, Spider-Man: No Way Home est devenu le sixième plus gros succès au box-office mondial de l’histoire. Face à de telles retombées commerciales, Sony et Marvel en ont conclu qu’il était encore possible de gratter quelques deniers supplémentaires en projetant à nouveau le film dans les salles obscures.

Alors que Spider-Man : No Way Home avait déjà eu le droit à une version modifiée au cinéma, le film va faire son grand retour dans une version plus riche qui sortira à la rentrée. Intitulée Spider-Man: No Way Home – More Fun Stuff Version, celle-ci introduira 11 minutes de séquences inédites mettant en scène les trois Spidey incarnés par Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

Spider-Man : No Way Home déjà de retour au box-office !

Un court teaser a été dévoilé où l’on peut admirer quelques extraits de ces scènes additionnelles qui feront le bonheur des fans de la première heure. Même s’il ne dure que 15 secondes, il donne une bonne idée des nouvelles séquences incluses.

« Nous devrions recommencer », dit notamment Garfield lors de la bataille épique qui se joue dans le troisième acte. On pourra également découvrir la scène coupée avec le frère de Tom Holland qui avait fuité il y a quelques mois. Ou une autre séquence dans laquelle Peter Parker utilise ses compétences super-héroïques à l’école.

Si cette nouvelle mouture sortira le 2 septembre outre-Atlantique, il faudra être un tantinet plus patient pour les fans français du Tisseur. Spider-Man: No Way Home – More Fun Stuff Version déboulera le 7 septembre prochain dans les salles hexagonales. Outre le teaser disponible ci-dessous, vous pouvez également dévorer le script intégral de Spider-Man No Way Home disponible en ligne.

Faut-il s’attendre à de futurs projets incluant Garfield et Maguire dans le costume de Spidey ? Rien n’est impossible avec la multivers. En attendant, ces séquences inédites de No Way Home devraient satisfaire le public, pressé de revoir les deux acteurs à l’oeuvre.